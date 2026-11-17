C’era una volta il mito degli Stati Uniti patria dell’efficienza e della tecnologia. Prima i disservizi ai voli a causa di interventi a dir poco dilettantistici. Ora problemi gravi per le principali banche made in Usa. E ancora, lo spettro di un inverno complicato per i cittadini a causa di un sistema delle infrastrutture elettriche obsoleto e non adeguato.

Ieri tutte le principali banche statunitensi, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, hanno riscontrato diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso ai sistemi. Secondo quanto riportano i media Usa, migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni sul portale «Downdetector», lamentando principalmente difficoltà nell’accesso ai portali web, nell’utilizzo delle app mobili e nell’effettuazione di bonifici o trasferimenti di denaro. L’assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando tutte le piattaforme di banking online. Non è ancora chiaro quale sia la causa dei problemi ma il fatto che i disservizi arrivino dopo il caso Microsoft, inutilizzabile per 20 ore, e i problemi al controllo aereo nella notte tra venerdì e sabato, alza il velo su sospetti anche se al momento non sembrano esserci collegamenti tra gli episodi e nemmeno l’ombra di attacchi hacker.

Intanto gli esperti di politica energetica della Carnegie Mellon University e dell’Università della California lanciano un nuovo allarme. Con l’aumento della domanda di elettricità negli Stati Uniti - spinto dall’elettrificazione dei trasporti, dall’industria pesante e dalla rapida espansione dei data center - la rete elettrica nazionale non riuscirà a tenere il passo e rischia il crollo. Secondo gli esperti, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare uno dei più critici colli di bottiglia al mondo nella trasmissione di energia elettrica. Nonostante sia dimostrato che reti ampie e interconnesse riducano i costi per i consumatori e prevengano blackout catastrofici, negli ultimi cinque anni gli Stati Uniti hanno realizzato soltanto 800 chilometri di linee di trasmissione ad alta tensione all’anno. Si tratta del 10% degli 8.000 chilometri annui che, secondo gli studi, sarebbero necessari per triplicare la rete entro il 2050 e soddisfare il futuro fabbisogno energetico. Il piano d’azione proposto prevede, tra le altre cose, l’impiego di tecnologie avanzate e la creazione di una Commissione presidenziale-congressuale sulle infrastrutture per superare decenni di stallo normativo e il disordine dell’attuale sistema per evitare gravi danni all’economia americana.