Nell’inchiesta su Revolut e i soldi finiti a presunti boss della ’ndrangheta spunta pure Antonio Bellocco, il rampollo della famiglia di Rosarno ammazzato a coltellate dall’ultrà interista Andrea Beretta (oggi pentito) per dissapori nella gestione del business delle Curve a San Siro.

Bellocco lavorava per Silgest srl, società negli atti della Procura di Milano che hanno portato all’amministrazione giudiziaria della filiale italiana della banca digitale lituana, con «transazioni anomale di cambio valute» per oltre 667mila euro nel conto intestato alla società che avrebbe assunto Bellocco in modo fittizio per agevolargli la libertà vigilata.

Il commissariamento, previsto dall’articolo 34 del codice Antimafia, è una misura di prevenzione. Il Tribunale contesta mancate Sos per 24 condannati per reati gravi o indagati in inchieste antimafia come Hydra e Banca Progetto o nei dossieraggi di Equalize. Anziché essere segnalati come clienti «ad alto rischio» come hanno fatto altri istituti, avrebbero mosso liberamente 76,5 milioni tra il 2021 e il 2026, svuotando conti milionari e convertendo i soldi in altra valuta. Sono stati nominati due amministratori giudiziari che dovranno «aiutare» Revolut ad allineare le procedure antiriciclaggio entro 60 giorni e a «rimuovere situazioni tossiche che l’hanno trasformata in un ambiente ad elevato tasso di illegalità», dicono i pm.

La Banca di Lituania nel 2022 aveva multato Revolut con 70mila euro per ritardi nei bilanci e con altri 3,5 milioni per carenti misure antiriciclaggio e controlli insufficienti. Ad aprile è arrivata una multa da 11,5 milioni per pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole sulle «commissioni zero» e informazioni poco chiare sul passaggio dall’Iban lituano a quello italiano, deciso da Bankitalia. Che avrebbe allo studio un dossier sull’istituto con altre possibili sanzioni.

Revolut è iscritta all’albo delle banche italiane da fine 2024 ma non ha aderito al Fondo interbancario che tutela i conti fino a 100mila euro.

Da un’ispezione Gdf sulle crypto Revolut sarebbero emerse milioni di violazioni su clienti, dati e mancate segnalazioni. Ma al Mef non ci sarebbe ancora aperta una procedura formale.