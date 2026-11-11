Dopo auto elettriche e pannelli solari, la Cina punta su altri due settori: cosa rischia l’Europa

Si apre un nuovo capitolo della competizione economica tra Cina ed Europa? Dopo le auto elettriche, i pannelli solari e le batterie, é la volta di intere filiere industriali considerate strategiche per la sicurezza e la prosperità del Vecchio Continente. Cosa sta succedendo? Pechino sta avanzando nella chimica e nelle tecnologie energetiche, sfruttando costi inferiori, sostegni pubblici e una capacità produttiva difficile da eguagliare. Un allarme enorme che Bruxelles non può ignorare.

Cosa succede fra Cina e Ue

Partiamo dalla fine. Cosa rischia l’Unione europea? Di perdere progressivamente il controllo di settori indispensabili alla propria autonomia industriale. Un esempio arriva proprio dall’energia eolica. Come ha spiegato Bloomberg, le aziende cinesi del settore stanno progressivamente sostituendo componenti europei con apparecchiature prodotte in patria. Si tratterebbe di una scelta motivata anche (ma non solo) da ragioni di sicurezza, controllo tecnologico e riduzione della dipendenza da fornitori stranieri.

Siamo di fronte a un passaggio significativo perché questo dimostra come la Cina consideri strategica la protezione delle proprie infrastrutture energetiche. Lo stesso principio, di pari passo, può trasformarsi in un problema per l’Europa quando sono le società cinesi a conquistare spazio nei suoi mercati. Le turbine, infatti, oltre a essere dei macchinari, incorporano sistemi di controllo e tecnologie critiche, il cui funzionamento può avere conseguenze dirette sulla stabilità delle reti elettriche.

Energia eolica e chimica

Un altro fronte da attenzionare è quello che riguarda la chimica, dove l’espansione cinese sta diventando particolarmente evidente. Secondo un rapporto del Rhodium Group realizzato per la Camera di commercio statunitense, in alcune produzioni Pechino ha quasi raddoppiato la propria capacità industriale in appena cinque anni, arrivando a rappresentare circa la metà della produzione mondiale di determinati prodotti.

C’è di più: come ha ricostruito il Financial Times, tra il 2020 e il 2025 la produzione cinese di stirene è aumentata del 97%, quella di etilene dell’80%, mentre il polietilene ha registrato un incremento del 75% e il polipropilene del 71%. Le aziende cinesi stanno entrando in segmenti a maggiore valore aggiunto, sottraendo quote di mercato ai concorrenti occidentali anche nei Paesi emergenti. In India, per esempio, la quota cinese nelle importazioni di PVC è passata dal 3% del 2020 al 45% del 2025. Un monito serissimo per Bruxelles.

Allarme turbine: cosa rischia l’Europa

La pressione riguarda anche le turbine eoliche, uno degli ultimi comparti delle tecnologie verdi in cui l’Europa conserva una base manifatturiera rilevante. Un rapporto della società di consulenza Roland Berger, commissionato dal produttore tedesco Nordex, ha mess in guardia dalle conseguenze dell’ingresso dei gruppi cinesi. Secondo lo studio, la Germania potrebbe perdere fino a 5,6 miliardi di euro di valore aggiunto industriale ogni anno, con oltre 55mila posti di lavoro qualificati a rischio.

Il motivo è soprattutto economico: i produttori cinesi beneficerebbero di un vantaggio sui costi del 35% rispetto alle aziende dei Paesi Ocse e di sussidi pubblici fino a quattro volte superiori. Gruppi come Ming Yang ed Envision stanno investendo in personale e strutture locali per conquistare il mercato europeo. Per ora non hanno ottenuto grandi commesse ({ Londra ha bloccato un progetto industriale di Ming Yang in Scozia per ragioni di sicurezza).

Il precedente più temuto resta tuttavia quello dei pannelli solari, un mercato nel quale la produzione europea è stata progressivamente schiacciata dalla concorrenza asiatica. Il rischio è che la stessa storia si ripeta in altri comparti, lasciando all’Europa la possibilità di acquistare tecnologia cinese ma sempre meno capacità di produrla autonomamente. La questione è resa ancora più complicata dai costi energetici: secondo Joerg Wuttke, partner della società di consulenza DGA Group citato dal Financial Times, il gas europeo costa sei volte quello statunitense, rendendo estremamente difficile competere con i produttori stranieri.