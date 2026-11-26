Quando si parla di guerre si pensa subito a missili e armi ma, negli ultimi anni, anche quelle commerciali hanno lasciato parecchie vittime. Eppure, nonostante i dazi si siano dimostrati dei boomerang, colpendo tanto i Paesi esportatori quanto i consumatori americani - l’inflazione salita al 3,8% ad ottobre dovrebbe essere un esempio sufficiente per capirlo - Trump è tornato all’attacco.

Il tycoon ha molte doti, ma sicuramente l’accettare con placidità un no non è tra queste. Così, quando il 20 febbraio la Corte Suprema aveva annullato le tariffe introdotte dal presidente durante il Liberation day del 2025, Trump si era subito messo al lavoro per trovare una via alternativa. E questa via ora è stata trovata: ai sensi della Sezione 301, arrivano dazi per tutti i Paesi «fonte di sovraccapacità strutturale». Nel mirino ci sono Cina, Unione europea e altri 12 Paesi accusati di sovrapproduzione in alcuni settori a discapito delle aziende americane. Le aliquote - che tengono conto degli accordi commerciali già sottoscritti - passano dal 20%, per Cina e Vietnam, al 10% sugli aerei brasiliani. Nel mezzo si trovano invece Unione europea, Svizzera, Corea del Sud e Giappone, con dazi al 15%. E, secondo il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, per la maggior parte dei Paesi oggetto dell’indagine, «sarebbe stata adeguata un’aliquota ancora più elevata, ma si è scelto di applicare una tariffa inferiore».

Che sia chiaro, le nuove misure non riguardano tutti i prodotti esportati dalle economie interessate. I beni già sotto tariffe introdotte sulla base della normativa sulla sicurezza nazionale, come acciaio, alluminio e automobili, sono esentati. Le nuove aliquote non sono ancora definitive, infatti dovranno essere sottoposte a un periodo di consultazione pubblica, proprio come era successo a luglio quando Washington aveva annunciato dazi fino al 12,5% per 60 economie nell’ambito delle misure per contrastare il lavoro forzato.

L’Europa si è opposta subito, respingendo con fermezza l’accusa di sovraccapacità strutturale. E anzi, il portavoce della Commissione Olof Gill, ha sottolineato che «l’Europa è tra le aree maggiormente esposte al problema della sovraccapacità».

Quest’ultima ondata di dazi arriva mentre Trump continua a portare avanti la sua strategia commerciale, anche dopo che gli elettori hanno punito i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre a causa dell’aumento dei prezzi, determinato proprio dai dazi e dalla guerra in Iran. E mentre i Paesi colpiti hanno già iniziato a muoversi, il soggetto più colpito è il mercato. A sorprendere così tanto Wall Street, in realtà non è il ritorno dei dazi, quanto il fatto che molti degli accordi commerciali già sottoscritti tornino in discussione. I listini europei hanno chiuso in flessione, spinti sia dal timore dei dazi, che dal terremoto tech che ancora non è finito: Francoforte e Milano hanno ceduto l’1,3%, Parigi lo 0,75%, peggio ancora Madrid che ha perso il 2,01%. Se in Europa la situazione è complessa, negli Stati Uniti la Borsa si trova in una situazione molto simile, con il Nasdaq che ha aperto perdendo il 4%, per poi recuperare un po’ di terreno, ma chiudendo comunque la giornata in rosso.

I movimenti di Borsa, come sempre, sono un fattore a cui il presidente Trump presta molta attenzione e ieri, non appena è suonata la campanella di apertura dei mercati, è arrivato un suo post su Truth: «Le azioni sono in forte calo a causa dei risultati delle elezioni di novembre. Se fossi stato sulle schede elettorali i risultati sarebbero stati diversi e il mercato azionario sarebbe in piena espansione». Sembra quasi corra ai ripari con la sua coda di paglia.