Una bomba atomica è esplosa a Francoforte sul Meno con ipocentro Taunusanlage, 12. È l’indirizzo del grattacielo sede centrale di Deutsche Bank, il principale istituto di credito tedesco che ieri è stato travolto da una fuga di dati senza precedenti per una banca. Oltre 15 milioni di documenti interni tra email, presentazioni, rapporti, elenchi di clienti sono stati trasmessi da dipendenti della stessa azienda alla giornalista sudafricana Khadija Sharife e al suo collega indiano Josy Joseph, che li hanno condivisi con più di 50 media di vari Paesi.

Un terremoto per Deutsche Bank e per il settore finanziario della Germania, già scosso dall’autorizzazione data a Unicredit dalla Commissione europea per l’acquisizione di Commerzbank senza condizioni. A seguito dello scandalo, il titolo di Deutsche Bank ha chiuso alla Borsa di Francoforte sul Meno in perdita del 6%, crollando a 30,94 euro per azione con la capitalizzazione scesa a 58,1 miliardi di euro. Il gigante della finanza tedesca è stato ferito al cuore, colpito nella sua credibilità, in quella fiducia che è essenziale per una banca.

A essere resi pubblici sono, infatti, dati estremamente riservati riguardanti transazioni problematiche e clienti sensibili, raccomandazioni sull’opportunità per la banca di avviare, proseguire o terminare rapporti d’affari. Avvertimenti ripetutamente trascurati o del tutto ignorati pur di concludere accordi anche discutibili. È questo il risultato della fuga di dati da Deutsche Bank: l’immagine di una banca pronta a tutto per cui l’opportunismo è strumento di profitto. Nonostante gli avvertimenti, l’istituto di credito ha mantenuto rapporti con oligarchi russi, col presidente degli Usa Donald Trump e col miliardario statunitense Jeffrey Epstein. Pur presentandosi impegnata nella difesa del clima, Deutsche Bank ha stretto accordi con imprese altamente inquinanti mentre accettava donazioni per AfD quando pubblicamente criticava il partito di estrema destra. La banca ha, inoltre, contribuito alla vendita di armi in Stati problematici, ha suggerito meccanismi di evasione fiscale ed era in contatto con presunte reti criminali. Ora, Deutsche Bank si difende comunicando che i fatti resi noti «risalgono a molti anni fa, in alcuni casi a due decenni addietro». Da quando Christian Sewing ha assunto l’incarico di amministratore delegato nel 2018, la banca ha intrapreso «un profondo processo di trasformazione». A fare scudo accorre il presidente del consiglio di sorveglianza dell’istituto di credito, Alexander Wynaendts, in carica dal 2022: «Dall’inizio del mio mandato non vi è stata una sola decisione di Christian Sewing che mi abbia dato motivo di preoccupazione. Negli attuali resoconti dei media non riscontriamo alcun elemento di novità». A sua volta, Sewing assicura: «Non abbiamo nulla da nascondere». Per il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, non basta: Deutsche Bank deve chiarire «con piena trasparenza» come abbia corretto le proprie mancanze e come intenda impedire che si ripetano. Klingbeil si è quindi detto «certo che le autorità di vigilanza e, laddove emergano profili penalmente rilevanti, anche quelle investigative analizzeranno con attenzione gli elementi emersi» dalla fuga di dati di Deutsche Bank. Dopo l’esplosione della bomba atomica, nubi scure si addensano sul grattacielo al 12 di Taunusanlage.