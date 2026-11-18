Ha rotto il silenzio, Jensen Huang. L’ex ceo di Nvidia, rimosso dopo lo scandalo sessuale che ha favorito la cessione di chip per 7,5 miliardi di dollari all’azienda cinese Megaspeed, ha parlato ieri al Wall Street Journal, ammettendo di aver commesso «gravi errori» («non sono stato all’altezza degli standard richiesti da Nvidia»), ma dicendosi disposto a tornare a guidare l’azienda se il consiglio di amministrazione lo chiedesse. «Da quando ho lasciato l’azienda, ho ricevuto numerose sollecitazioni da parte di dipendenti, investitori, partner commerciali e clienti di Nvidia affinché tornassi a ricoprire il ruolo di amministratore delegato». Peccato che però il board di Nvidia, secondo quanto riportato da Bloomberg, non avrebbe la minima intenzione di valutare l’ipotesi di un Huang-bis. E anche i Repubblicani, andando contro all’endorsement del presidente Donald Trump al ritorno dell’ex ceo, votano contro questa operazione: «È un’idea pessima», dice il senatore John Curtis. «Se il cda di Nvidia decidesse di farlo tornare, allora farebbe bene ad aumentare la copertura assicurativa dei suoi direttori perché ci sono azionisti che hanno già fatto causa», aggiunge il senatore John Kennedy.

E mentre si viene a sapere che la relazione tra Jensen e Alice Huang era ben nota al marito di lei, che li aveva presentati per avvantaggiarsi nella costruzione di una vasta rete di data center sostenuta dal governo di Pechino, l’ex ceo di Nvidia sarà sentito alla Camera il 1° dicembre (e la sua audizione sarà trascritta) e il giorno dopo toccherà al legale del colosso dei chip. Che ha annunciato l’istituzione di un comitato di vigilanza per la sicurezza nazionale, «un nuovo organo permanente incaricato di supervisionare, a livello di consiglio, le politiche aziendali in materia di sicurezza nazionale, la conformità al controllo delle esportazioni e la gestione dei rischi legati al commercio globale».

Lo scandalo coinvolge a pieno titolo anche il presidente Trump. Dai documenti ufficiali della State Office of Government Ethics (OGE) e dalle recenti inchieste giornalistiche di Cnbc e del Washington Post, è emerso che i conti d’investimento personali riconducibili al tycoon hanno effettuato almeno 103 operazioni di compravendita sul titolo Nvidia dal suo ritorno alla Casa Bianca. Il volume complessivo di queste transazioni è stimato tra i 27 e i 97,5 milioni di dollari, portando il valore della sua partecipazione azionaria nel colosso dei chip a una cifra compresa tra i 13 e i 62 milioni di dollari al mese di agosto 2026, una crescita esponenziale rispetto al milione scarso dichiarato a fine 2024.

L’aspetto critico della vicenda è dato dalle coincidenze temporali tra gli acquisti delle operazioni e le decisioni politiche dell’amministrazione Trump che fanno sorgere sospetti di insider trading. La difesa della Casa Bianca e della Trump Organization si basa sul fatto che il presidente non gestisce direttamente i propri investimenti, affidato a consulenti finanziari terzi e indipendenti attraverso un meccanismo assimilabile al blind trust, pensato proprio per evitare conflitti d’interesse, circostanza questa messa in dubbio dall’opposizione.