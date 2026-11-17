Il mito della patrimoniale fa giri immensi e poi ritorna nei cuori della sinistra, anche oltre i nostri confini. Una misura semplice a dirsi: tassare i super ricchi per finanziare sanità e welfare, molto più complicata a farsi. Soprattutto se si propone come una misura strutturale che si ripete ogni anno.

In particolare, tra le fila del Partito democratico appassiona l’idea dell’economista francese Gabriel Zucman che, nella declinazione italiana, prevede una tassazione minima del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. L’idea è ricavare oltre 8 miliardi annui, secondo le stime dei promotori. Soldi da destinare a misure di spesa strutturale: dal nuovo reddito di cittadinanza al fondo sanitario nazionale, solo per citare alcune idee del Campo Largo.

Ma in un sistema internazionale dove i Paesi hanno regimi fiscali differenti, la risposta dei grandi contribuenti potrebbe essere quella di trasferire altrove la residenza fiscale e le proprie ricchezze, riducendo il gettito degli anni successivi. Non è un caso che l’Assemblea nazionale francese, nel Paese natale di Zucman, abbia bocciato una proposta analoga a quella avanzata dal Pd. E lo stesso Emmanuel Macron, nel 2018, aveva già abolito la vecchia imposta sulla fortuna, che colpiva annualmente i patrimoni superiori a 1,3 milioni di euro con aliquote progressive fino all’1,5%, sostituendola con un prelievo limitato agli immobili. Lo fece per favorire gli investimenti nell’economia produttiva. E anche qui si arriva a un’altra controindicazione delle patrimoniali. Una grande ricchezza può determinare un’imposta elevata, ma non è detto che il contribuente abbia la liquidità necessaria. Potrebbe quindi essere costretto a vendere quote azionarie oppure a spremere le proprie aziende con maggiori dividendi. Risorse che sarebbero rimaste nelle imprese e magari utilizzate per acquistare macchinari o assumere personale. In poche parole: una patrimoniale ricorrente rischia, in molti casi, di diventare una zavorra per la crescita economica.

Volgendo lo sguardo ai precedenti più recenti si può citare il caso americano.

In concomitanza con le Midterm Usa, la California, Stato democratico e aperto alle istanze più progressiste, ha bocciato l’introduzione di una tassa sui super ricchi in stile Zucman, sebbene una tantum: un prelievo del 5% sui patrimoni superiori al miliardo di dollari.

L’ormai ex premier laburista Keir Starmer non si è spinto fino a una patrimoniale, ma ha varato una stretta fiscale sui residenti con redditi esteri, abolendo il regime privilegiato dei non-dom. La riforma ha alimentato i timori di una fuga di capitali, spingendo alcuni grandi patrimoni a trasferire la residenza verso Paesi fiscalmente più favorevoli, tra cui l’Italia. Entrata in vigore nel 2025, la stretta ha coinciso con un anno difficile per il mercato immobiliare londinese di lusso: le compravendite di abitazioni oltre 5 milioni di sterline sono diminuite dell’11%, mentre il loro valore complessivo è sceso del 18%.

Mentre si attendono dati consolidati sul gettito della riforma britannica, il timore è che le entrate aggiuntive possano risultare inferiori alle attese, a fronte di effetti economici indesiderati. E del resto fa riflettere che, negli ultimi trent’anni, otto Paesi europei hanno deciso di abolire la patrimoniale generale.