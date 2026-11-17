Per capire perché il deficit italiano possa salire al 3,5% del Pil nel 2027senza compromettere necessariamente l’uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo, bisogna guardare alla Nec, acronimo di National Escape Clause, la clausola di salvaguardia nazionale prevista dal nuovo Patto di stabilità. Non è una sospensione delle regole di bilancio e non consente agli Stati di aumentare liberamente il deficit. Permette invece di deviare temporaneamente dal percorso di spesa netta concordato con Bruxellesquando ricorrono circostanze eccezionali, purché sia preservata la sostenibilità dei conti pubblici.

Nel caso italiano la clausola è stata attivata dal Consiglio il 9 novembre e riguarda la spesa per la difesa e alcune misure per la sicurezza energetica. La flessibilità per la difesa è disponibile per quattro anni, dal 2025 al 2028, con un margine massimo di 1,5% del Pil all’anno rispetto al percorso di spesa netta. Per gli interventi ammissibili sulla resilienza energetica è previsto invece un margine aggiuntivo fino allo 0,3% del Pil l’anno, con un tetto cumulato dello 0,6% nel triennio 2026-2028.

Non è un assegno in bianco

La differenza rispetto a una normale espansione del deficit è quindi sostanziale. L’Italia non può utilizzare la Nec per qualsiasi voce di bilancio: la deviazione deve essere collegata alle spese ammesse dalla clausola e deve restare entro i limiti fissati dal Consiglio.

Per la difesa, in particolare, il calcolo della flessibilità è legato all’aumento della spesa rispetto al 2024, anno preso come riferimento. Per l’energia, invece, Bruxelles ha fissato il limite dello 0,3% del Pil annuo. La raccomandazione approvata per l’Italia stabilisce inoltre che la deviazione complessiva dal percorso di spesa non possa superare l’1,5% del Pil.

Questo è il motivo per cui il 3,5% di deficit previsto dalla Commissione per il 2027 va letto diversamente da un normale sforamento della soglia europea. Se l’aumento del disavanzo sarà effettivamente riconducibile alle spese coperte dalla Nec, Bruxelles potrà considerarlo compatibile con il percorso concordato.

La difesa italiana dentro la Nec

Il governo ha previsto un utilizzo della flessibilità pari allo 0,3% del Pil per la difesa nel 2027 e nel 2028, a cui si aggiunge lo spazio per le misure di sicurezza energetica. Il punto non è quindi ottenere un generico via libera a fare più deficit, ma poter sostenere una crescita della spesa per la sicurezza senza che questa venga automaticamente considerata una violazione del percorso fiscale.

È una distinzione importante anche perché la clausola interviene direttamente sulla spesa netta, che è diventata il principale indicatore operativo del nuovo quadro di governance economica. Quando viene attivata, lo Stato può superare temporaneamente il tasso massimo di crescita della spesa fissato dal Consiglio, entro i limiti autorizzati. La flessibilità riguarda anche il percorso correttivo previsto per i Paesi sottoposti alla procedura per disavanzo eccessivo.

Safe, l’altra gamba della strategia

Accanto alla Nec c’è poi Safe, il Security Action for Europe, che ha una funzione completamente diversa. Si tratta di uno strumento europeo di finanziamento che mette a disposizione degli Stati membri prestiti fino a 150 miliardi di euro complessivi per accelerare gli investimenti nella difesa e gli acquisti comuni.

Per l’Italia il plafond inizialmente approvato era di 14,9 miliardi di euro. Roma ha però successivamente ridimensionato la richiesta e il piano aggiornato approvato dalla Commissione vale poco più di 8 miliardi. L’obiettivo è finanziare programmi di investimento nella difesa e rafforzare la capacità industriale nazionale ed europea.

La differenza rispetto alla Nec è dunque netta: la Nec concede spazio fiscale, Safe mette a disposizione denaro. Nel primo caso Bruxelles consente allo Stato di discostarsi temporaneamente dal percorso di spesa; nel secondo l’Unione concede un prestito che dovrà essere restituito.

Più investimenti senza caricare subito il deficit

Safe ha quindi un effetto particolare sui conti pubblici. Il prestito ricevuto dall’Italia rappresenta un’operazione finanziaria e non equivale automaticamente a nuovo deficit. A incidere sul saldo saranno invece le spese effettivamente sostenute con quelle risorse, secondo le regole della contabilità nazionale.

Per questo i due strumenti possono funzionare insieme. Safe consente di reperire risorse finanziarie a livello europeo per gli investimenti nella difesa; la Nec permette invece di disporre di maggiore flessibilità sul percorso fiscale per le spese che rientrano nel suo perimetro.Non sono quindi due versioni dello stesso strumento, ma due meccanismi che possono sostenere contemporaneamente l’aumento della spesa per la sicurezza.

La partita industriale

Per l’Italia il tema non riguarda soltanto i saldi di bilancio. Safe è stato concepito anche per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea, attraverso investimenti e soprattutto acquisti comuni. La Commissione ha sottolineato il ruolo dell’industria italiana nel sistema europeo della sicurezza e, dopo l’approvazione del piano aggiornato, dovrà essere completato l’iter con il Consiglio e con la firma dell’accordo di prestito. La Commissione ha indicato che, una volta completati i passaggi, potrà essere erogato inizialmente il 15% dell’importoprevisto dal finanziamento.

È qui che Nec e Safe si incontrano: la prima crea lo spazio fiscale per accompagnare l’aumento della spesa nazionale, il secondo porta sul tavolo risorse finanziarie europee. Per Roma la sfida sarà utilizzare entrambi senza perdere di vista il vero vincolo di fondo: il debito pubblico, che resta il punto più delicato del quadro italiano.