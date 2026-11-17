L’Italia vede avvicinarsi l’uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Le previsioni economiche d’autunno della Commissione europea indicano infatti un deficit pubblico pari al 2,9% del Pil nel 2026, in calo dal 3,1% del 2025 e quindi per la prima volta sotto la soglia del 3% prevista dalle regole europee. È un passaggio decisivo, perché la procedura era stata aperta dal Consiglio nel luglio 2024 dopo che il disavanzo italiano del 2023 era arrivato al 7,4% del Pil.

Il percorso di rientro è stato rapido: dal 7,1% del Pil nel 2023, il deficit è sceso al 3,4% nel 2024 e al 3,1% nel 2025. Ora la Commissione prevede un ulteriore miglioramento al 2,9%. Ma il dato più interessante è quello che viene dopo: il disavanzo dovrebbe infatti risalire al 3,5% nel 2027, per poi scendere al 3,2% nel 2028.

Apparentemente una contraddizione. In realtà è proprio qui che entrano in gioco le nuove regole europee e la clausola di salvaguardia nazionale. La domanda che Bruxelles si porrà è se quel superamento sia interamente riconducibile alle spese coperte dalla flessibilità. Se la risposta fosse affermativa, il 3,5% previsto per il prossimo anno non implicherebbe la riapertura della procedura.

Dombrovskis: «Potremmo chiudere la procedura in primavera»

Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha spiegato il meccanismo senza lasciare molti margini di equivoco: «Se i dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit sotto il 3% del Pil, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall’utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall’Italia».

E, se la verifica avrà esito positivo, «potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia in primavera».

Il passaggio formale, dunque, non è ancora avvenuto. L’Italia resta tecnicamente dentro la procedura: la Commissione dovrà valutare i dati definitivi e formulare le proprie conclusioni, mentre sarà poi il Consiglio a prendere la decisione. Ma la previsione del 2,9% rende molto più concreta la possibilità di chiudere il dossier nel 2027.

Il prezzo della flessibilità: il debito resta il problema

Il miglioramento del deficit non cancella però il problema dello stock di debito. La Commissione stima il rapporto debito/Pil italiano al 137,9% nel 2026, in calo rispetto alla precedente previsione del 138,5%, ma ancora il più elevato dell’Unione europea, davanti alla Grecia che dovrebbe scendere al 135,7%. Nel 2027 il debito è atteso al 138,8%, per poi ridursi al 138,2% nel 2028.

È il punto sul quale Bruxelles continuerà a tenere gli occhi puntati. Il nuovo quadro europeo non guarda infatti soltanto alla soglia del 3%, ma anche alla traiettoria della spesa netta e alla sostenibilità del debito. La procedura per disavanzo eccessivo, inoltre, non è semplicemente un automatismo legato al rapporto deficit/Pil: nel nuovo sistema viene valutato anche il rispetto del percorso di spesa concordato con il Consiglio.

Inflazione ancora alta, lavoro in rallentamento

Le previsioni d’autunno della Commissione presentano anche un quadro meno brillante sul fronte dei prezzi. L’inflazione italiana dovrebbe attestarsi al 3,4% nel 2026, contro il 3,2% previsto in primavera, per rimanere al 3,1% nel 2027 e scendere all’1,8% nel 2028.

Sul mercato del lavoro, invece, Bruxelles prevede un tasso di disoccupazione al 5,9% nel 2026, in discesa al 5,8% nel 2027 e stabile a quel livello nel 2028. La Commissione segnala però un rallentamento della domanda di lavoro dopo la prolungata espansione registrata fino alla metà del 2026, mentre il lavoro autonomo dovrebbe beneficiare di un regime fiscale più favorevole.

Bruxelles chiede prudenza

Dombrovskis ha comunque invitato i governi europei a non interpretare la flessibilità come un liberi tutti. «Dodici Stati membri hanno registrato nel 2026 disavanzi superiori al 3% del Pil. Entro il 2028 tale numero dovrebbe salire a sedici», ha spiegato il commissario, sottolineando che i deficit più elevati sono attesi in Polonia, Romania, Belgio, Francia, Ungheria e Slovacchia.

«È quindi evidente che siamo giunti a uno snodo cruciale per la politica di bilancio. Gli Stati membri devono rispondere con bilanci che attuino politiche di bilancio prudenti e conformi al nostro quadro di bilancio», ha aggiunto Dombrovskis.

Per l’Italia, insomma, il 2,9% rappresenta molto più di un semplice dato statistico. È il numero che può consentire di chiudere una procedura aperta dopo il picco del deficit del 2023. Ma la partita non finisce con l’uscita: la sfida successiva sarà dimostrare che l’aumento di spesa per difesa ed energia resta dentro i margini concessi da Bruxelles e, soprattutto, che il debito può finalmente imboccare una traiettoria più convincente.