Allarmi bomba, manovra e Ucraina: il punto di Meloni su tutti i dossier del governo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Dublino per la riunione Cpe e il Consiglio informale. Atterrata all’aeroporto militare di Baldonnel, ad accoglierla ha trovato l’Ambasciatore d’Italia in Irlanda, Nicola Faganello. Si è poi fermata per un rapido punto stampa, durante il quale ha affrontato i principali temi che stanno animando la politica nazionale ed europea in questi giorni, molti dei quali sono inerenti alla sicurezza.

Il viaggio nella Capitale irlandese è arrivato poche ore dopo la riunione tenuta a Palazzo Chigi con le opposizioni in merito agli allarmi bomba di questi giorni. Lo ha definito un colloquio “sicuramente franco ma produttivo, con il quale penso abbiamo dato anche l’immagine, che è necessaria in questo momento, di una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni che la animano, poi sa quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte, che non vuol dire una delega in bianco”. Chiaramente, ci ha tenuto a sottolineare la premier, “il governo non chiede alcuna delega in bianco”. Anche oggi, ha voluto ribadire Meloni, non c’è stata “nessuna minaccia concreta” ma adesso è necessario un protocollo per far fronte in modo unitario a questa nuova minaccia. Oggi, ha aggiunto, “abbiamo, per il tramite dei prefetti, per il tramite del Ministero degli Interni, dato ai prefetti e per il tramite del Ministero dell’istruzione dato ai presidi l’indicazione di non evacuare e chiudere le scuole, poi, chiaramente, alcuni presidi avevano già provveduto, ma, insomma, nella giornata di oggi non abbiamo considerato che quelle mail fossero effettivamente una minaccia, abbiamo deciso di procedere così”.

Sulle critiche arrivate dalle banche per la Manovra di Bilancio, invece, la premier si è detta dispiaciuta a fronte della definizione di “misure sudamericane” data dal Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, alle soluzioni approntate nel nuovo documento. “Sarei stata più contenta che ci fosse stata un accordo, ma penso che ci rendiamo conto della situazione”, ha aggiunto Meloni parlando con i cronisti, “cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è un po’ la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia”. Nei pochi minuti di punto stampa ha anche parlato del tema caldo per l’Ue, l’Ucraina, ribadendo che “come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati nei quali è stata richiesta la nostra presenza, l’abbiamo anche fatto e lo facciamo, chiaramente, con la volontà di portare un contributo positivo, ma il fatto che l’Italia ci sia o l’Italia non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda”.

La premier, infatti, ha nuovamente sottolineato che, “indipendentemente dalla presenza o meno dell’Italia in questo o in quel formato, noi abbiamo bisogno di individuare chi poi in una fase che potrebbe accelerare, e sarebbe una buona notizia, di negoziazioni, chi dovesse rappresentare gli interessi europei”. Ed è in quest’ottica che la premier ha dichiarato ancora una volta che sulla figura di Antonio Costa come negoziatore Ue per l’Ucraina “non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà. Rimane chiaramente il tema di come rappresentare i Paesi europei che non sono nell’Ue, la Gran Bretagna è uno di questi, la Norvegia è uno di questi. Ma penso che anche qui una soluzione si possa trovare”.