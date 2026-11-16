Migranti, l’Ue segue l’Italia: presto gli hub in Ruanda

L’Italia di Giorgia Meloni fa scuola in Europa. Per quanto la sinistra cerchi di negarlo, per quanto le opposizioni non accettino la centralità della premier italiana, il cambio di paradigma sul fascicolo migratorio a Bruxelles ne è la prova più evidente. I vituperati centri per il rimpatrio in Albania, contro i quali sono state scatenati battaglie giudiziarie infinite, che spesso hanno trovato la sponda delle toghe, sono diventati il benchmark per gli altri Stati Ue, che ora cercano di replicarli. L’Albania di Edi Rama ha già detto che non stringerà accordi con altri Paesi, perché quello con l’Italia è figlio di un rapporto unico, quindi gli Stati si sono organizzati per trovare altri Paesi disposti a collaborare e, cinque di loro, hanno trovato la sponda nel Ruanda.

Germania, Danimarca, Grecia, Austria e Paesi Bassi dovrebbero annunciare a ore l’accordo siglato con il Paese africano, dove costruiranno un centro che nelle funzioni è identico a quello che l’Italia ha realizzato già da anni in Albania: una struttura in cui inviare i soggetti che non hanno diritto di asilo Europa, la cui domanda è stata respinta, in attesa di rimpatrio nel Paese di origine. Gli emissari dei cinque Paesi, ha spiegato l’Afp, da mesi organizzano incontri e tessono la rete per arrivare alla firma, che potrebbe arrivare a Vienna in questi giorni, così come ha anticipato il cancelliere austriaco Christian Stocker. Non v’è certezza che sia il Ruanda il Paese scelto ma tutto orienta in quella direzione, anche perché proprio in queste ore una delegazione ruandese si trova a Vienna per partecipare a una conferenza sulla migrazione. Ad agosto, la nazione della regione dei Grandi Laghi africani aveva confermato l’avvio di “discussioni preliminari” con diversi Stati europei, senza però specificare quali.

Ovviamente non sono noti i tempi di avvio operativo del progetto, ma indiscrezioni suggeriscono che, se si arriva alla firma in tempi brevi, entro il 2027 i centri dovrebbero iniziare ad accogliere i primi migranti. Le regole europee sono cambiate di recente anche per favorire questo tipo di soluzioni. Ancora una volta le Ong si mettono di traverso, si lamentano del concetto alla base del progetto definendolo non conforme ai valori europei, ma l’Unione europea si è resa conto di non poter diventare il campo profughi del pianeta e sta cercando soluzioni percorribili per rimandare indietro i soggetti che non hanno alcun diritto di permanenza e che, di fatto, sottraggono risorse a chi, invece, ha requisiti per ottenere lo status di rifugiato.