Carceri minorili, attacchi a Nordio. Il ministro smonta le polemiche: “Non voglio arresti di massa”

In un intervento di alcuni giorni fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva commentato la situazione delle carceri minorili, facendo una riflessione anche sulla situazione attuale. Tanti i giovani, e i giovanissimi, protagonisti delle ultime, violente, manifestazioni andate in scena nelle piazze italiane. Tanti i ragazzi fermati. Il sistema carcerario minorile, tuttavia, si trova in una preoccupante condizione di affanno. Da qui la decisione di impiegare parte dei fondi a disposizione per “ampliare la capienza delle carceri giovanili, sia eventualmente per trovare degli accordi in modo che dei settori di carceri e di istituti penitenziari destinati ai maggiorenni possano essere invece destinati ai minori”.

La levata di scudi di sindacati e magistrati che si occupano di giovani non si è fatta attendere. Con Fp Cgil che ha parlato di “affermazioni sconcertanti” e Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, arrivato a dichiarare a Repubblica che “stabilire un automatismo tra arresto e carcere è una semplificazione sbagliata e mostra scarsa conoscenza della giustizia minorile”.

Intervistato da Il Corriere, il Guardasigilli è tornato sull’argomento, chiarendo una volta per tutte la sua posizione e precisando di non aver mai parlato di “auspicare arresti di massa”. “Mai sognato di dirlo. Chi lo sostiene non ha visto la mia intervista a SkyTg24 o la interpreta a suo uso e consumo”, ha dichiarato. “In carcere ci sono 3 minori. Non ce li ho mandati io, ma la magistratura perché li ha ritenuti ‘socialmente pericolosi’. Il problema è che gli istituti minorili sono affollati e hanno posti limitati, 3 in un giorno già significa aumentare la capienza in modo insostenibile. Non lo auspico, ma se gli arresti continuassero il problema si porrebbe”, ha aggiunto.

Considerate le recenti proteste, e i molti fermi, è impossibile non pensare a questa eventualità. Lo stesso Nordio non crede che il carcere possa essere davvero una soluzione. “La soluzione è progressiva”, ha spiegato. “La famiglia deve educare, la scuola provvedere all’educazione civica e le parrocchie o le associazioni all’aggregazione. In tema di ordine pubblico, occorre prevenire. E abbiamo istituito il fermo preventivo, che non è carcere, ma un controllo. Ma, in casi come Milano, purtroppo come extrema ratio servono misure coercitive”.

Le severe misure applicate nella giornata di ieri hanno dato i suoi frutti. Ci sono stati cortei e scontri con le forze dell’ordine, ma le città non ne sono uscite devastate come lo scorso fine settimana.

Sempre per fare chiarezza dopo i tanti strali indirizzati alla sua persona, il ministro ha precisato di non aver detto di voler recludere i minori insieme agli adulti: “Semmai di riadattare strutture per adulti. Facendole però diventare solo per minori, con le adeguate garanzie di legge”.