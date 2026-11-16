Claudio Durigon: “Il reddito grillino? Occupazione record dopo averlo abolito”

Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al ministero del lavoro e delle politiche sociali e Francesco Baroni durante l�assemblea generale di Assolavoro dal titolo �Aspettative e bisogni: persone lavoro scenari��, Roma 24 giugno 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI (NPK)

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, senatore, esponente di punta della Lega. Ha seguito lui, per il partito, in modo particolare la manovra, e si occupa stabilmente delle strategie economiche del governo.

Prima di parlare delle scelte del governo, parliamo dell’opposizione. La sinistra propone il ritorno del reddito di cittadinanza

«Demagogia. Tutto qui. Noi, con questo governo, abbiamo dato un reddito alle persone che ne avevano realmente bisogno e che non possono lavorare. Poi abbiamo stimolato il mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza non c’è più e il tasso di occupazione è il più alto che ci sia mai stato in questo paese».

Il leader Cgil Landini propone la patrimoniale

«Per fortuna Landini non è in Parlamento. Mi scusi, ma mi viene da sorridere. Sa che le dico? La destra in Italia ha un vantaggio nella competizione politica, perché avere come avversari Landini e Schlein rende tutto più facile. (E però non deve approfittarsene)».

La manovra, come è stata modificata dal governo, ora la ritiene una buona manovra?

«Intanto un punto lo abbiamo portato a casa».

Quale?

«La scuola. È stata fatta una correzione importante alla prima bozza. È vero che il numero degli studenti sta calando, e questo potrebbe giustificare una riduzione del numero degli insegnanti. Però è vero anche che la scuola è il luogo fondamentale dove si produce la crescita del paese. Bisogna investire sulla scuola».

Quindi siete soddisfatti?

«Dobbiamo portare a casa altri punti».

Per esempio?

«I 64 anni per poter andare in pensione».

È una misura che riguarda soprattutto le persone anziane?

«No, riguarda i giovani. Migliaia di giovani oggi se ne vanno all’estero perché non hanno grandi occasioni di lavoro. Invece a noi serve che restino qui, che producano per l’Italia, che trovino lavoro da noi. Il mercato del lavoro sta cambiando. E cambierà moltissimo nei prossimi anni con l’intervento dell’intelligenza artificiale. Chi investe ha bisogno di investire sui giovani, non su persone che ormai hanno più di 64 anni. Tenere al lavoro le persone fino a oltre 67 anni è uno schiaffo ai giovani».

Per mandare in pensione le persone prima dei 67 anni pagheranno i pensionati che percepiscono assegni medi o alti, e che avranno bloccata la rivalutazione

«Questa è una sciocchezza. I tagli veri alle pensioni e il blocco delle rivalutazioni le fece la Fornero nel 2012, quando colpì la rivalutazioni per tutte le pensioni superiori a tre volte il minimo».

Le banche protestano contro la manovra. Problema o buon segno?

«Le banche hanno ricevuto dalle politiche di questo governo una credibilità e un aumento dei profitti davvero strabilianti. Mi dispiace ascoltare quelli che parlano di politiche sudamericane. Io invece mi aspettavo che loro ci criticassero perché il contributo che abbiamo chiesto è modesto. Mi aspettavo che ci dicessero: possiamo dare di più».

La sinistra dice che abbassate le tasse solo alle partite Iva. Niente ai lavoratori dipendenti.

«Non è vero. Abbiamo ridotto l’Irpef al ceto medio, e la flat tax è per lavoratori autonomi non certo ricchi».

Beh, fino a 100 mila euro. Non è poco.

«100 mila euro di fatturato, non di reddito. È un successo essere riusciti ad alzare la soglia per la flat tax».

Un altro miliardo per l’Ucraina. Va bene così?

«Dobbiamo riflettere. Noi della Lega siamo per spingere per la pace. Non per la guerra. E con la nostra azione crediamo di potere portare sulla nostra posizione anche gli alleati di governo. Si devono convincere: basta, ora bisogna chiudere con la guerra».