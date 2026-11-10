Hacker, Tajani scuote il G7. “Ora fronte unito e sanzioni”

«Un fronte unito contro chi vuole diffondere il caos, per difendere il modello di vita occidentale, la sicurezza dei cittadini e la tenuta delle istituzioni democratiche». È questo il messaggio lanciato da Antonio Tajani in apertura della Ministeriale Esteri del G7 a Parigi sotto la presidenza francese. Su forte impulso della Farnesina, il vertice ha posto al centro l’escalation della guerra ibrida e dei cyberattacchi che di recente hanno preso di mira l’Europa e l’Italia con lo stesso vicepremier finito nel mirino aprendo alla possibile introduzione di sanzioni contro i responsabili.

Da Parigi, Tajani ha chiesto ai partner occidentali un salto di qualità operativo: «Di fronte a queste minacce servono capacità di prevenzione, strumenti di risposta e un’azione comune, concreta e coordinata». Nel mirino ci sono attacchi ostili che colpiscono la vita quotidiana, «dai frigoriferi alle riserve del sangue, fino agli attacchi cibernetici e agli hacker filorussi che hanno preso di mira alcune persone in Italia». Una strategia del caos concepita per destabilizzare gli stati democratici. Per questo motivo, su richiesta dell’Italia, il tema sarà al centro della prossima riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea: «Ho chiesto a Kaja Kallas di mettere la guerra ibrida al centro del vertice Ue».

«Gli attacchi ibridi riguardanti l’Italia sono di hacker filorussi. Non sappiamo se poi c’è il governo dietro», ha spiegato Tajani rispondendo a una domanda sull’inchiesta della Francia che punta il dito contro i Guardiani della Rivoluzione dell’Iran. «Non possiamo parlare direttamente della Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione. Vedremo chi sono i registi degli altri attacchi in Europa: sono eventi che avvengono nello stesso momento ed evidentemente c’è un coordinamento».

Accanto alla cyber-sicurezza, la ministeriale ha dedicato ampio spazio all’Ucraina, alla vigilia dei colloqui diplomatici ad Abu Dhabi. Tajani ha confermato il pieno sostegno a Kiev e l’imminente preparazione del tredicesimo pacchetto di aiuti militari: «Faremo di tutto perché l’Ucraina possa continuare a difendersi finché non sarà raggiunta la pace e non ci sarà un accordo fra Zelensky e Putin». Secondo il titolare della Farnesina, ai colloqui negli Emirati è essenziale la presenza dell’Europa: «Senza l’Europa, che ha inflitto sanzioni alla Russia, non si può arrivare ad una vera pace. L’obiettivo dev’essere una pace giusta: non si può trasformare la pace in una sconfitta dell’Ucraina».

Infine, la fitta rete di incontri bilaterali ha permesso a Tajani di consolidare intese strategiche con Regno Unito e Germania, ribadendo la necessità di una difesa coordinata e inclusiva. Sguardo rivolto anche al Medio Oriente, con l’impegno costante per consolidare il cessate il fuoco a Gaza, favorire la ricostruzione e potenziare l’assistenza umanitaria tramite iniziative come Food for Gaza.