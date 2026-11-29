Per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, «trovare casa» «non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio». Giorgia Meloni torna sulla manovra con un nuovo video e mette al centro l’abitare. Per i nuovi contratti a canone concordato firmati nel 2027 con inquilini under 36 la cedolare secca scende all’1%, per tutti gli altri dal 10 al 5%. «Così ci saranno più case sul mercato», spiega, a prezzi che «una famiglia, un operaio, un insegnante possono permettersi». Lo sconto dura cinque anni, «cioè tutta la durata del contratto e del primo rinnovo». L’esempio della premier è un bilocale: affittato a 800 euro con le tasse normali lascia al proprietario circa 7.600 euro l’anno, a 650 euro a un ragazzo «oltre 7.700». Così «il ragazzo paga 150 euro in meno ogni mese e il proprietario ci guadagna». E la stoccata: «C’è chi sull’emergenza abitativa fa propaganda. Noi lavoriamo per dare risposte concrete». Secondo la relazione tecnica la misura vale circa 165 milioni l’anno.

Ma il capitolo casa è più ampio. Il bonus ristrutturazioni resta al 50% sulla prima casa e al 36% sugli altri immobili, invece di scendere al 36 e al 30%, e lo stesso vale per ecobonus e sismabonus. Confermato il bonus mobili

al 50% fino a 5mila euro, 50 milioni vanno al contributo per gli elettrodomestici. Il Fondo di garanzia prima casa, che copre fino all’80% del mutuo per chi ha un Isee entro 40mila euro, è prorogato al 2029 con 200 milioni in più nel 2028 e nel 2029. E in Parlamento arriva il condono: l’intesa nella maggioranza c’è, il testo ancora no. La Lega punta sul silenzio-assenso per le vecchie pratiche del 1985, 1994 e 2003, Fratelli d’Italia sulla riapertura dei termini del 2003 e su due sanatorie per gli immobili in aree vincolate, Forza Italia sulle piccole difformità come verande e tettoie.

Antonio Tajani rivendica l’impianto: «Abbiamo abbattuto ancora l’Irpef», e con la flat tax fino a 100mila euro si aiuta il ceto medio. Poi l’avvertimento: «Quando ci sono manovre spendaccione e demagogiche, saltano i conti pubblici e sono guai per tutti». E alle critiche replica che le pensioni «da gennaio aumentano».

Da Gioia Tauro, seconda tappa della mobilitazione Cisl «Il Patto che unisce», Daniela Fumarola apprezza «la serietà sui conti» e incassa il ritiro del taglio di quasi 7mila posti nella scuola. Sulle pensioni chiede di superare la stretta sulla rivalutazione: il governo, riferisce, farà «il possibile». E la maggioranza si muove, con la proposta di Marco

Osnato (Fdi) di estendere la rivalutazione piena agli assegni fino a cinque volte il minimo, poco più di 3.050 euro lordi al mese, anziché quattro.

Intanto si entra nel vivo. Il centrodestra ha ridotto le richieste a 172 emendamenti super segnalati, meno di un decimo dei circa 2mila presentati. Tra le bandierine, la definizione agevolata delle liti tributarie per la Lega, che rinuncia all’ulteriore aumento dell’Ires per le banche, un Fondo per le vittime di errori giudiziari per Fi, uno per i negozi danneggiati nei cortei di ottobre per Nm. Ci sono poi 18 emendamenti del governo, tra cui polizze sanitarie integrative per le forze di sicurezza e l’accesso al Fondo farmaci innovativi oltre i 36 mesi.

Dal 3 dicembre si vota in commissione Bilancio alla Camera, il 10 scade il termine per le proposte di relatori e governo, il 16 il mandato ai relatori e il 18 l’approdo in Aula. Poi il testo blindato passerà al Senato per il via libera entro fine anno.