Matteo Piantedosi: “Allerta sì, allarmismo no”

Al Viminale c’è preoccupazione, ovviamente. Si valutano tutte le ipotesi, si cerca di ragionare sulle contromisure da prendere. Abbiamo sentito il ministro Matteo Piantedosi (nella foto) che sceglie la riservatezza ma qualche parola ce la dice. Sempre mantenendo la calma, come è nel suo carattere e nella sua esperienza di prefetto, ma senza sottovalutare la minaccia, perché è chiaro a tutti che non ci troviamo di fronte alle follie di un mitomane ma a un attacco molto serio. Che può mettere in difficoltà la convivenza. Può seminare panico, insicurezza. E addirittura mettere a soqquadro la vita quotidiana di migliaia di lavoratori. La linea di Piantedosi è semplice: «Niente allarmismi ma non bisogna sottovalutare».

Il ministro sa bene che ieri è stata una giornata molto difficile per tutte le famiglie. Centinaia di migliaia di bambini costretti a lasciare le aule scolastiche, molti spaventati, genitori costretti a lasciare tutto, anche il lavoro, e ad accorrere all’uscita delle scuole.

L’idea che prevale al ministero dell’Interno è che bisogna mettere a punto una macchina capace di fronteggiare questo nuovo tipo di terrorismo, che fa della «vastità» della sua azione il punto di forza, ma al tempo stesso bisogna trasmettere tranquillità alla nazione. Dare la sensazione che lo Stato non si fa saltare i nervi.

«Gli episodi di oggi - ci conferma il ministro Piantedosi - si aggiungono a quelli che nelle ultime settimane hanno riguardato il trasporto aereo e la diffusione impropria di dati relativi ad alcune personalità e alla Dia. Dati peraltro in larga parte già pubblici».

È indubbio però che con l’attacco così massiccio alle scuole (quasi settemila sono finite sotto tiro) la nuova strategia della tensione fa un salto di qualità. «Siamo di fronte a un tentativo evidente di seminare insicurezza, alimentare l’allarme e mettere sotto pressione le istituzioni», dice il ministro.

«C’è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi, per fortuna, molte volte si rivelano infondati». Il disegno è molto evidente. Ed è altrettanto evidente che è molto difficile trovare una risposta adeguata, che preservi la sicurezza delle persone ma senza stravolgere la vita di tutti i giorni.

Naturalmente la domanda di tutti è quella lì: Chi sono? Da dove vengono? Sono potenze straniere? L’origine è russa, o forse iraniana come dicono i francesi?

Su questo il Viminale è molto prudente. Non rischia di compiere passi falsi. Sbagliare direzione in questi casi può avere effetti gravissimi. Non è solo una questione di fare o non fare torti, l’imperativo è quello non correre il pericolo di sbagliare l’analisi e, di conseguenza, di sbagliare le contromisure. Un errore, in una situazione così delicata, aumenta esponenzialmente la potenza dell’attacco. Dice Piantedosi: «Parlare di un’unica regia è prematuro. Si dovranno pronunciare gli investigatori che stanno lavorando. Una cosa però è chiara: anche una minaccia infondata produce effetti concreti, perché impegna uomini e mezzi e incide sulla vita di migliaia di persone».

Nella riunione che si è tenuta a Palazzo Chigi ieri sera, con la premier Meloni, a quanto si sa si è parlato esattamente di questo. Cioè della strategia da mettere in campo per tutelarsi. E stamattina anche le opposizioni saranno chiamate a portare il loro contributo. Si parte, dice Piantedosi, dalla preoccupazione per l’allarme pubblico. «La nostra risposta resta quella di sempre: verifiche rigorose, prevenzione e interventi rapidi. D’altra parte non è la prima volta che il nostro sistema viene messo alla prova in questo modo, e ogni volta ha saputo reagire con equilibrio ed efficacia». È pronta ad agire una task force? «Forze di polizia e apparati di sicurezza lavorano in stretto coordinamento, anche sul fronte informatico - ci spiega Piantedosi - per ricostruire l’origine di questi episodi e risalire ai responsabili». La linea del governo? «In sintesi: nessuna sottovalutazione, ma nemmeno allarmismi inutili». Realismo, diciamo, ma senza farsi prendere dal panico.