Con l’attacco notturno al ponte di Kerch, Kiev torna a bersagliare un’infrastruttura vitale per Mosca. L’Ucraina sembra, infatti, aver avviato una nuova fase della guerra contro la logistica russa, concentrando gli attacchi sui collegamenti che uniscono Rostov, Mariupol, la Crimea e lo stretto di Kerch.

Il sistema logistico russo nell’Ucraina meridionale si basa su una rete di collegamenti complementari. Tre settori sono di particolare importanza per questa strategia: l’asse Taganrog–Mariupol, ossia il collegamento terrestre tra la regione russa di Rostov e i territori occupati dell’Ucraina meridionale; il triangolo Perekop–Chonhar–Arabat, gli accessi alla Crimea dalla terraferma ucraina, attraverso istmi, ponti e attraversamenti; last but not least, lo Stretto di Kerch: il ponte stradale e ferroviario che collega direttamente la penisola alla Russia.

La complementarità di questi collegamenti consente a Mosca di deviare i rifornimenti quando una direttrice viene interrotta. Ora le forze ucraine sembrano voler colpire non più soltanto singoli convogli o depositi, ma la capacità dell’intera rete di assorbire le interruzioni.

A partire dai primi mesi di quest’anno, l’Ucraina ha avviato una campagna di attacchi a medio raggio contro la logistica militare russa nel sud occupato. La strategia si è evoluta concentrandosi inizialmente sui veicoli lungo il corridoio stradale R-280, fondamentale arteria stradale che collega la città russa di Rostov sul Don a Sinferopoli, in Crimea. Il tracciato si snoda lungo la costa settentrionale del Mar d’Azov attraverso i territori ucraini occupati. Gli attacchi si sono poi estesi a ponti e valichi fissi che collegano la terraferma alla Crimea, nonché alle infrastrutture ferroviarie, portuali ed energetiche. Così, Kiev si trova a braccare la logistica russa: man mano che questa muove le sue operazioni dalle rotte colpite, gli attacchi ucraini la seguono.

The Ukrainian attack on the Kerch Bridge not only disrupts communication routes between Russia and occupied Crimea, but also cuts off a route used by Russian naval units to move between the Caspian Sea and the Black Sea, further restricting the movements of the Russian Navy.

In… — itamilradar (@ItaMilRadar) November 17, 2026

Ieri Reuters aveva riferito di un attacco ucraino al ponte di Kerch, precisando che le autorità russe parlavano di danni limitati e di una ripresa parziale della circolazione. Oggi, invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato un’operazione coordinata dal servizio di sicurezza SBU e dallo Stato maggiore ucraino, sottolineando l’impiego di droni e missili, fra cui Neptune, Ruta, Palianytsia e Flamingo.

Lo stretto è l’unico collegamento marittimo tra il Mar d’Azov e il Mar Nero. Le navi devono navigare attraverso un canale navigabile preposto, il canale Kerch-Yenikale, che attraversa lo stretto sotto il ponte. Il crollo dell’arco stradale e la segnalata presenza di detriti strutturali sommersi potrebbero quindi creare un grave ostacolo fisico al passaggio delle navi.

La Russia ha attribuito al controllo delle coste settentrionali del Mar d’Azov un’importanza che supera la dimensione strettamente militare. La continuità territoriale tra la Russia e la Crimea, consolidata attraverso l’occupazione di Mariupol, Berdiansk e Melitopol, ha un valore logistico, economico e politico. Se i collegamenti principali diventano inaffidabili, la Russia dovrà distribuire i rifornimenti su itinerari alternativi, aumentando tempi, costi e necessità di protezione.

Ma vi è una seconda conseguenza, tutta economica: Mariupol e Berdiansk sono porti importanti per la proiezione russa sul Mar d’Azov. L’eventuale limitazione della navigazione attraverso Kerch potrebbe incidere sulla loro accessibilità commerciale, oltre che militare. Vi è poi il nodo dei negoziati. Una Crimea più difficile da rifornire potrebbe incidere sui calcoli strategici di Mosca e Kiev, anche in vista delle trattative.