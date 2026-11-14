Dall’Indonesia al Nepal: la tratta dei soldati invisibili che combattono per Putin in Ucraina

La guerra in Ucraina è in qualche modo arrivata anche a lambire l’Asia. Il motivo è presto detto: per alimentare le proprie forze armate la Russia di Vladimir Putin ha arruolato diversi combattenti in molteplici Paesi asiatici, dall’Indonesia al Nepal, passando per Cambogia, Malesia, Filippine e Vietnam. Attenzione però, perché nella maggior parte dei casi questi uomini sono stati trascinati in un conflitto distante migliaia di chilometri dalla loro patria attratti dalla prospettiva di un’attività ben retribuita attraverso false offerte di lavoro. Ecco che cosa sappiamo della manodopera militare a basso costo, e invisibile, a disposizione del Cremlino.

Così Putin recluta combattenti dal Sud Est Asiatico

I riflettori sono puntati sul Sud-est asiatico, una regione che, come ha spiegato Foreign policy, si è trasformata in un bacino di reclutamento per Mosca. Il caso più emblematico riguarda l’Indonesia. A fine ottobre, l’intelligence militare ucraina ha riferito della morte di Taufiq Muhammad, un tassista di Jakarta di circa 40 anni che aveva firmato un contratto con le forze armate russe.

Dopo appena dieci giorni di addestramento, l’uomo era stato mandato al fronte, dove è morto nel maggio 2026. Pochi giorni dopo, il governo indonesiano ha chiesto ufficialmente a Mosca di interrompere il reclutamento dei propri cittadini. Non è stato un episodio isolato: la polizia indonesiana sta infatti indagando su 58 connazionali sospettati di essere stati coinvolti nelle attività di arruolamento.

False offerte di lavoro

Lo scorso settembre l’ambasciatore indonesiano in Russia, Jose Tavares, ha raccontato di aver ricevuto decine di telefonate da famiglie preoccupate per i propri parenti. Il meccanismo utilizzato da Mosca per convincere questi uomini a partire presenta caratteristiche simili a quelle delle reti criminali che gestiscono i centri di truffe online proprio nel Sud-est asiatico.

Munira Mustaffa, direttrice esecutiva del Chasseur Group e ricercatrice di Verve Research, ha spiegato ancora a FP che i reclutatori utilizzano i social network e annunci di lavoro ingannevoli per attirare potenziali candidati. Le offerte promettono stipendi elevati, impieghi civili, cittadinanza russa accelerata e benefici sociali.

Una volta arrivati in Russia, tuttavia, alcuni lavoratori vengono spinti o costretti a firmare contratti militari. Altri vengono trasferiti in strutture di addestramento e preparati in poche settimane per essere spediti in Ucraina. Un’interessante inchiesta della televisione tedesca Tagesschau ha documentato il coinvolgimento di uomini provenienti da Indonesia, Cambogia e Malesia, mostrando come il reclutamento sia diventato un’attività organizzata su scala internazionale.

Un network molto ampio

Il fenomeno, come anticipato, non riguarda un’area abbastanza ampia. I dati diffusi dall’Ucraina e raccolti dal progetto StopRussianRecruiters.org indicano almeno 44 cittadini del Sud-est asiatico che si sono arresi alle forze ucraine per diventare prigionieri di guerra. Tra loro figurerebbero 16 vietnamiti, 14 filippini, 10 indonesiani, due cambogiani, un cittadino del Myanmar e un malese. Sono stati inoltre segnalati alcuni cittadini filippini e un vietnamita uccisi mentre combattevano per Mosca.

Il bacino di reclutamento russo comprende anche uomini provenienti dall’Asia meridionale e centrale, oltre che dall’Africa. Il Nepal rappresenta un altro caso curioso. Il governo di Kathmandu ha denunciato il coinvolgimento di propri cittadini nella guerra e ha chiesto a Mosca di rimpatriare quelli ancora in servizio. Secondo le autorità nepalesi, numerosi connazionali erano partiti attratti da promesse di lavoro e guadagni, finendo poi arruolati nell’esercito russo.

L’esigenza della Russia

Ma per quale motivo la Russia ha bisogno di combattenti del genere, talvolta poco addestrati e per niente esperti di affari militari? Pare che dietro questa strategia ci sia un’esigenza precisa: compensare le perdite sul campo senza dover ricorrere a una mobilitazione generale che potrebbe provocare malcontento nella società russa.

Gli stranieri sono così diventati una riserva di uomini da impiegare in un conflitto che continua a consumare migliaia di soldati. Per il Cremlino, il loro eventuale sacrificio ha anche un costo politico interno inferiore rispetto alla morte di cittadini russi.

La questione, però, rischia di trasformarsi in un problema diplomatico bello grosso. L’Indonesia ha già presentato una protesta formale e anche le Filippine hanno avviato verifiche sulle attività di reclutamento illegale. Molti di questi Paesi coinvolti mantengono rapporti economici e politici con Mosca: un aspetto da non sottovalutare e che potrebbe generare tensioni inaspettate.