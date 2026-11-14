La Nato e il nodo Donbass: cosa c’è dietro il piano Usa e perché Putin potrebbe dire no

Le trattative sulla guerra in Ucraina sembrano essere entrate in una fase nuova, tirando fuori dal cilindro soluzioni e a lungo paventate ma che fino ad oggi sembravano impossibili da accettare da entrambe le parti.

Il Donbass, una posta in gioco che va oltre il territorio

Il Donbass comprende le regioni orientali di Donetsk e Luhansk, epicentro di guerra già dal 2014. Mosca ne controlla la maggior parte, ma non è riuscita a conquistare integralmente il territorio nonostante anni di combattimenti. Nel Donetsk sorgono centri urbani, infrastrutture e posizioni difensive che hanno un’importanza decisiva per la tenuta del fronte. La loro eventuale evacuazione consentirebbe alla Russia di ottenere attraverso un negoziato risultati che non è riuscita a conseguire sul campo.

Particolarmente delicata la situazione di Kostyantynivka, che Zelensky considera uno degli obiettivi immediati di Mosca. Secondo il presidente ucraino, Putin starebbe utilizzando la questione dell’evacuazione dei civili per ottenere il ritiro delle forze ucraine, facilitando così l’ingresso delle truppe russe. La conquista della città potrebbe aprire ulteriori possibilità operative in direzione di Kramatorsk e Sloviansk, altri due centri nevralgici per la difesa ucraina nella regione.

La Nato torna sul tavolo

La seconda questione riguarda la credibilità dello scambio ipotizzato dagli americani. Per Kiev, l’ingresso nell’Alleanza rappresenterebbe una forma di protezione contro una futura aggressione russa. Per Mosca, invece, segnerebbe il fallimento di una delle principali linee rosse di sempre.

Le dichiarazioni russe successive agli incontri con Witkoff e Kushner non hanno sciolto questo interrogativo. A tal proposito, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che, per quanto risultava al suo dicastero, la questione non era stata discussa durante i colloqui di Mosca. La proposta americana, pertanto, potrebbe avere anche una funzione esplorativa: verificare fino a che punto Kiev sia disposta a discutere concessioni territoriali.

Le condizioni di Zelensky: esercito, garanzie e ricostruzione

Il presidente ucraino ha chiarito che la discussione non potrà meramente ridursi allo scambio Donbass-Nato. Kiev intende negoziare un pacchetto che comprenda garanzie concrete da parte Nato e Ue, il mantenimento di forze armate adeguatamente equipaggiate e finanziate e un piano di ricostruzione sostenuto da risorse economiche identificabili. Si tratta del cosiddetto Prosperity Plan, che Zelensky ha indicato come prioritario per giungere a un accordo. Il leader ucraino ha inoltre precisato che, al momento, non esiste ancora una proposta sufficientemente dettagliata da essere sottoposta agli ucraini.

Un ulteriore nodo riguarda la differenza fra l’ingresso effettivo nella Nato e garanzie di sicurezza simil-Nato. Secondo Interfax-Ukraine, Zelensky ha riferito che Washington starebbe discutendo formule assimilabili agli articoli 4 e 5, senza tuttavia prevedere necessariamente la presenza di forze americane sul territorio ucraino.

L’ultima parola agli ucraini

Il presidente Zelensky ha introdotto negli ultimi giorni un elemento non pervenuto fino a qui: il coinvolgimento diretto dei cittadini ucraini. Il presidente ha spiegato che, qualora Washington e gli altri partner della Nato formalizzassero un’offerta concreta, aprirebbe una consultazione con la società ucraina, in stile referendario. La linea rossa resta però il rifiuto di riconoscere giuridicamente i territori occupati come parte della Federazione Russa.

La partita diplomatica si gioca dunque su tre livelli strettamente collegati: il controllo territoriale, la sicurezza futura dell’Ucraina e la legittimazione politica di un eventuale accordo. E soprattutto su un interrogativo ancora irrisolto: Putin sarebbe disposto ad accettare un’Ucraina nella Nato pur di ottenere l’intero Donbass, oppure l’obiettivo del Cremlino resta ottenere contemporaneamente i territori e la neutralizzazione strategica di Kiev?