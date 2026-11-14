La Russia bombarda, la Cina incassa: così Pechino fa affari d’oro con l’Ucraina mentre sostiene Putin

La situazione è alquanto curiosa, quasi bizzarra. Da un lato abbiamo la Russia che bombarda le infrastrutture energetiche ucraine. Dall’altro c’è la Cina che vende a Kiev parte delle tecnologie necessarie per ripararle e renderle meno vulnerabili. Non ci sarebbe niente di troppo strano se non che Pechino, il principale partner strategico di Vladimir Putin, sta incassando ingenti somme di denaro dalle forniture che aiutano il Paese attaccato da Mosca a resistere… agli attacchi russi.

Gli affari tra Cina e Ucraina

Ebbene sì: le aziende cinesi giocano un ruolo di primo piano nel mercato energetico ucraino. Come ha documentato il settimanale francese L’Express, tra gennaio e settembre Kiev ha importato batterie per 3,18 miliardi di dollari, 3,5 volte più dello stesso periodo del 2025.

Quasi il 90% del valore, circa 2,9 miliardi, è arrivato dalla Cina. La dipendenza da Pechino prosegue ben oltre e riguarda anche trasformatori, bobine e inverter, per l’88% cinesi, oltre a motori e generatori elettrici, per il 94%. Last but not least, il Dragone è diventato il primo fornitore ucraino di gruppi elettrogeni.

L’importanza del settore energetico ucraino

In tutto questo, tra affari e business, Kiev è impegnata a ridisegnare il proprio sistema elettrico puntando su impianti più piccoli e distribuiti, impianti che siano maggiormente resilienti agli attacchi rivali. Sul fronte dei civili, invece, pannelli solari e batterie permettono a famiglie e imprese di produrre e conservare energia, riducendo la dipendenza dalla rete nazionale.

L’Associazione ucraina per l’energia solare stima che nel primo semestre 2026 siano stati installati 1,1 gigawatt di nuova capacità fotovoltaica e che il Paese potrebbe raggiungere 2 GW entro dicembre. La capacità complessiva era stimata tra 9,4 e 9,7 GW a metà anno.

Per la cronaca, anche in questo comparto la Cina domina: tra gennaio e settembre ha rappresentato il 94% del valore delle importazioni nella categoria doganale che comprende pannelli solari, LED e chip.

Il vantaggio di Pechino

Le sue enormi filiere industriali e i prezzi competitivi consentono alla Cina di dettare le regole del gioco. La sovraccapacità nella produzione di pannelli e batterie spinge inoltre le aziende d’oltre Muraglia a cercare nuovi mercati. Alcune società starebbero già sondando le opportunità ucraine attraverso uffici in Polonia, anche in vista della futura ricostruzione.

La linea cinese è del resto molto pragmatica: va bene mantenere il rapporto privilegiato con Mosca pur senza rinunciare agli affari con gli altri Paesi. “La Cina cerca di trarre profitto da questa guerra da tutte le parti”, ha dichairato più cinicamente Oleksandr Kharchenko, direttore del Centro di ricerca sull’industria energetica di Kiev, all’Express.

Doppio rebus

Il business cinese nel settore energetico ucraino genera due rebus. Il primo: finora il Cremlino non ha protestato pubblicamente, ma cosa pensa Putin di tutto questo? Mosca, in ogni caso, dipende dal sostegno economico e commerciale cinese e ha pochi margini per contestare il partner.

Il secondo rebus riguarda un problema di sicurezza. Gli inverter, che trasformano la corrente continua dei pannelli in corrente alternata, sono spesso collegati a Internet e potrebbero teoricamente essere esposti ad accessi da remoto. Da maggio, per esempio, la Commissione europea non finanzia più alcuni progetti solari, eolici e di accumulo che utilizzano inverter cinesi, per motivi di sicurezza.