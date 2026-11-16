L’Iran rialza la testa. Il capo del Mossad: vuole uccidere Donald

La ripresa della guerra all’Iran e il prossimo governo israeliano. Le due partite si intrecciano e l’una è destinata a condizionare l’altra. Teheran ha rialzato la testa mentre in Israele i due principali partiti rivali, il Likud di Benjamin Netanyahu e Yashar del generale Gadi Eisenkot, si sono incontrati ieri, in un vertice durato un’ora, per discutere di un eventuale governo di unità nazionale, un obiettivo a cui punta soprattutto Bibi, prima che negli Stati Uniti si insedi il nuovo Congresso ostile all’amico Donald Trump. Nelle stesse ore, il capo del Mossad, Roman Gofman, è rientrato dagli Stati Uniti, dove ha prima incontrato il direttore della Cia, John Ratcliffe, e poi l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff. I servizi segreti israeliani avrebbero avvertito gli Stati Uniti di un presunto piano di Teheran per colpire con droni esplosivi il presidente Trump e alcuni alti funzionari dell’amministrazione (fonte il quotidiano Israel Hayom). Dei colloqui Usa-Israele, il capo del Mossad ha riferito al Gabinetto di sicurezza che si è riunito ieri sera per la prima volta dopo le elezioni israeliane del 27 ottobre.

La tensione cresce in vista di una ripresa del conflitto tra Israele e Iran. I Pasdaran hanno rivendicato un attacco con droni ai radar del sistema di difesa aerea statunitense della base di Riffa, in Bahrein. E sostengono anche che due petroliere siano «andate a fuoco nello Stretto di Hormuz, dopo aver urtato le mine navali». Una, carica di oltre due milioni di barili di greggio, sarebbe affondata, con gravissimi rischi ambientali. Versione diversa la fornisce Ukmto, organizzazione britannica che monitora il traffico marittimo, secondo cui una nave è stata attaccata dagli iraniani e il suo equipaggio «rintracciato, adesso è al sicuro».

Secondo una valutazione dell’intelligence americana citata dal Wall Street Journal, nonostante mesi di attacchi di Usa e Israele contro le sue infrastrutture militari, l’Iran disporrebbe ancora di un arsenale compreso tra 1.500 e 2.500 missili. Non solo. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nelle ultime ore ha parlato di «uno straordinario pericolo storico che non può essere ignorato». Secondo il leader della diplomazia statunitense, «ogni grande problema in Medioriente - gli Houthi che attaccano l’Arabia Saudita, le milizie sciite che destabilizzano l’Iraq, gli elementi combattenti che hanno sostenuto Assad e la distruzione della Siria, Hezbollah in Libano - ovunque ci si giri, c’è un denominatore comune: i religiosi sciiti dell’Iran e la loro mentalità espansionistica».

È in questo contesto che nello Stato ebraico si sta trattando per la formazione di un nuovo esecutivo. Nulla di rilevante è emerso finora dai colloqui fra Likud e Yashar, tranne che si sia trattato di discussioni «professionali». E se Bibi spinge per l’unità nazionale e ha messo l’esercito in massima allerta per la guerra all’Iran, Eisenkot continua a puntare il dito contro il leader del Likud e punta da oggi a sostituire il presidente della Knesset Amir Ohana con il deputato Yashar Matan Kahana e ad avviare l’iter legislativo per annullare la riforma giudiziaria di Netanyahu.