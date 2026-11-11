Allarmi bomba nelle scuole, Valditara: “Strategia evidente, ma rischio concreto è inesistente”

Una strategia per seminare paura, alla quale rispondere con un coordinamento tra Istruzione, Interno e Difesa. Dopo i nuovi allarmi bomba nelle scuole, Giuseppe Valditara annuncia un incontro con gli altri ministri per definire una linea comune. Guido Crosetto richiama invece l’attenzione anche sul ruolo degli emulatori: dietro le minacce non ci sono necessariamente Paesi stranieri o entità ostili, ma possono agire mitomani pronti ad approfittare del clima di tensione.

Intervenuto in collegamento su La 7, il titolare dell’Istruzione parla di “circa 300 scuole” e lega proprio alla dimensione delle segnalazioni la sua valutazione sulla loro attendibilità: “È evidente che c’è una strategia. Ma dal numero delle scuole è evidente che il rischio concreto è inesistente”. Una rassicurazione accompagnata dall’annuncio di un confronto tra i dicasteri coinvolti: “Faremo presto un incontro con il ministro degli Interni e della Difesa per definire una strategia a cui ci atterremo”.

A soffermarsi sul meccanismo delle minacce è il ministro della Difesa, a margine dell’evento “Il Paese che cambia”. “Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba”, osserva Crosetto.

Il ministro invita però a distinguere le possibili matrici degli allarmi, senza attribuirli automaticamente a un intervento esterno. “Su questa strategia si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione”.

Il compito di valutare le segnalazioni resta alle forze dell’ordine che, sottolinea Crosetto, “lavorano proprio per discernere tra le cose serie e quelle frutto di mitomani”. E sulla possibilità che episodi simili si ripetano, il titolare della Difesa chiude senza giri di parole: “Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”.