Atreju fa litigare la sinistra. Conte: “Ci sarò”. Fratoianni: “Strano se ci andassi”

Atreju, la kermesse politica di Fratelli d’Italia, divide il campo largo. Se Elly Schlein ha già declinato l’invito, oggi Giuseppe Conte ha confermato che vi parteciperà.

“Il confronto si fa in Parlamento. Gli italiani non hanno bisogno di un’altra festa, ma che la manovra venga riscritta”, ha detto al Corriere della Sera la segretaria del Pd che già l’anno scorso e anche due anni fa si era rifiutata di partecipare ad Atreju. “Io sarò ad Atreju. Ci sono andato altri anni, da presidente del Consiglio quando loro stavano al tre per cento e ci sono andato l’anno scorso”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo ad un evento organizzato dal quotidiano ‘Domani’. “Non ho mai avuto mezzi termini: è importante anche parlare anche a quel pubblico per spiegare il nostro punto di vista e tutti gli errori che in quattro anni sono stati fatti e che graveranno sui prossimi governi e sulle future generazioni”, ha concluso Conte.

Cosa faranno gli altri partiti d’opposizione

Diversa, invece, la scelta di Nicola Fratoianni. “Accettare l’invito ed andare alla Festa Atreju? Ognuno fa le sue scelte, io non ci sono mai andato e sarebbe davvero strano sei inaugurassi una nuova modalità proprio ora”, spiega il co-fondatore di Avs, parlando con i cronisti a margine dell’evento per i 40 anni dei Verdi. “Trovo che le scelte di ciascuno su questa vicenda siano assolutamente legittime, io mi confronterò con FdI in Parlamento, nei talk e nel corso della prossima campagna elettorale”, chiosa Fratoianni. E quest’anno anche Angelo Bonelli ha scelto di declinare l’invito che, invece, aveva accettato un anno fa. “Non mi va di andare in un luogo di propaganda che sembra costruito dall’Istituto Luce”, ha detto. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il leader di Azione Carlo Calenda, da anni divisi su tutto, hanno deciso entrambi di partecipare alla festa di Fratelli d’Italia che si terrà al Circo Massimo dal 4 al 13 dicembre. “L’anno scorso Riccardo Magi è andato e ha partecipato un incontro su sicurezza. Se lo invitano di nuovo quest’anno, valuterà sulla base del tema ovviamente, ma non c’è nessuna preclusione verso Atreju”, fanno sapere da +Europa a ilGiornale.it