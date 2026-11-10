Attacchi hacker, al via il Comitato per la sicurezza al Viminale: focus su minacce e sicurezza pubblica

La minaccia degli attacchi informatici e le possibili falle nei sistemi digitali sono al centro del vertice convocato al Viminale, dove è iniziata la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto sui sistemi informatici ancora vulnerabili e sulle piste investigative relative ai recenti episodi. Sul tavolo anche la valutazione di eventuali contromisure per rafforzare le difese e contrastare nuove minacce.

Tra i casi da esaminare figurano gli allarmi bomba a bordo di alcuni aerei, i sabotaggi ai sistemi che regolano la catena del freddo in aziende e la circolazione sul dark web di richieste di dati riservati su esponenti istituzionali e investigatori. Tra le personalità interessate ci sarebbero il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma e il responsabile della Polizia postale. L’attenzione sarà concentrata sulla vulnerabilità di reti e servizi essenziali. Con l’incontro di oggi si punta a rafforzare le strategie di prevenzione e di risposta ad altri eventuali attacchi.

Attorno al tavolo, insieme al ministro Piantedosi, i vertici delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.