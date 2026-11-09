Oltre 630mila attacchi. E sul tavolo del G7 ora c’è la cybersicurezza

Oltre 630mila eventi e tentativi informatici malevoli intercettati e bloccati dall’inizio dell’anno. Scansioni automatiche alla ricerca di vulnerabilità, tentativi di intrusione, attacchi per mandare fuori uso i siti istituzionali e altre attività ostili: è il fronte digitale sul quale la Farnesina combatte una battaglia ricca di insidie anche se pressoché invisibile. A questi numeri si aggiungono 3,5 milioni di messaggi di posta elettronica malevoli neutralizzati su 23 milioni di email ricevute dall’esterno. Una pioggia costante sui sistemi informatici del ministero degli Esteri e sulla rete di ambasciate e consolati, una pressione che emerge nei suoi numeri mentre la guerra ibrida torna al centro dell’attenzione dopo l’escalation degli ultimi giorni.

È in questo scenario che il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, coinvolto in prima persona nel caso di doxxing che ha interessato altri protagonisti delle nostre istituzioni come il numero uno della polizia postale Ivano Gabrielli, ha visitato la Sala Cyber della Farnesina. La struttura, operativa H24 dal gennaio scorso, è nata nell’ambito della riforma del ministero che ha creato una direzione generale ad hoc. Il bilancio dei primi mesi di attività fotografa una minaccia multiforme, anche se per fortuna le 630mila intrusioni non sono andate a segno, ma comprendono tentativi e attività ostili intercettati dai sistemi di protezione, spesso generati da strumenti automatici. Gli analisti della Sala Cyber hanno anche effettuato migliaia di attività di analisi, 817 nell’ultimo trimestre.

Tra gli episodi più significativi che la Farnesina ha ricordato, anche gli attacchi collegati alle visite in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a maggio 2023 e a gennaio 2025, e quelli registrati durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quando a finire nel mirino degli hacker sono stati anche i siti delle rappresentanze diplomatiche italiane. A ottobre un’offensiva particolarmente intensa ha colpito il sito del ministero e quelli di alcune ambasciate e consolati nel mondo. Ma l’attacco è stato respinto senza danni alle strutture. D’altra parte i tentativi ostili di saturare i siti con traffico artificiale, i cosiddetti DDoS, si verificano quotidianamente. Le minacce non riguardano solo la Farnesina. Se verrà confermata l’ipotesi che alcuni dei messaggi minatori diretti agli scali aeroportuali italiani siano partiti da mail bucate di scuole, potrebbe essere avviata una riflessione sulla necessità di alzare il livello di difesa informatica degli istituti nel Paese.

Al ministero, quando viene rilevato un attacco, la Sala Cyber attiva il coordinamento con l’Acn, l’agenzia per la cybersicurezza nazionale, e la Polizia postale, coinvolgendo anche le strutture europee deputate alla sicurezza informatica, l’Eu Cyclone. E la risposta alla guerra ibrida non è solo tecnologica. Tajani ha chiesto al collega francese Jean-Noël Barrot di inserire le minacce ibride nell’agenda del G7 Esteri di oggi e domani a Parigi.

Con il ministro tedesco Johann Wadephul il vicepremier ha inoltre concordato una iniziativa comune a Bruxelles.