Campania, impiegati stressati (a peso d’oro)

La convivenza civile, almeno negli uffici della Regione Campania, guidata dal grillino Roberto Fico, diventa una voce di bilancio. Perché tra colleghi non sempre basta condividere una scrivania, un corridoio e una montagna di pratiche per riuscire ad andare d’accordo. Così la Regione, come ha raccontato Ciro Pellegrino su Fanpage.it, con un decreto dirigenziale dell’Ufficio del Datore di Lavoro ha deciso di mettere sul piatto 160mila euro, con altri 50mila eventualmente disponibili, per un programma biennale dedicato alla gestione dei conflitti e al miglioramento delle relazioni sul posto di lavoro. Una sorta di piano per la concordia, con tanto di corsi e lezioni di buona convivenza. La platea da pacificare è di quelle importanti: circa 4.200 lavoratori sparsi tra le sedi regionali, con il grosso concentrato a Napoli e le «diplomazie» distaccate a Roma e Bruxelles. All’origine di questa crociata per la gentilezza c’è la legge, quella stessa normativa che impone ai datori di lavoro di valutare il famigerato «stress lavoro-correlato». Già la Fp-Cgil aveva messo nero su bianco un dossier a dir poco allarmante: metà dei dipendenti campani (più del 52%, per l’esattezza) accusa disturbi psicosomatici legati al clima lavorativo. Insonnia, tachicardia, emicranie fulminanti e reflusso gastroesofageo. Roba che in confronto una puntata di Grey’s Anatomy sembra una commedia brillante. Il 97% si dice favorevole al lavoro da remoto. A incidere sull’umore dei lavoratori è soprattutto l’organizzazione degli incarichi. Il 48,4% degli intervistati ritiene che il tempo a disposizione non sia sufficiente per completare le attività assegnate.

Ecco perché l’amministrazione, mentre la giunta guidata da Roberto Fico prepara l’ennesima riorganizzazione amministrativa, ha detto basta: via alle manovre di disarmo emotivo. Il capitolato d’appalto parla chiaro e non lascia spazio all’improvvisazione. La società che si aggiudicherà il bando dovrà organizzare ogni anno un percorso di base sulle competenze relazionali. Tradotto: cinque giornate di full immersion, quattro ore al giorno, in cui si spiegherà al dipendente medio che urlare non è una soluzione. Ma non è finita qui. C’è il livello avanzato per i dirigenti incentrato sulla leadership e sulla gestione delle «situazioni complesse». Ma anche la creazione di «facilitatori interni». Funzionari appositamente addestrati che dovranno vigilare sul buonumore dei reparti anche a corso terminato. L’aspirante corsista potrà sottrarsi a questa terapia di gruppo? La risposta è: in linea di massima sì, la partecipazione è facoltativa, a meno che l’ufficio non decida che il vostro tasso di litigiosità rappresenti un pericolo pubblico per la stabilità della Regione. Nel qual caso, la convocazione diventerà un ordine di servizio in piena regola. Inoltre, viene garantita la massima riservatezza: tutto ciò che verrà detto nelle sessioni di ascolto rimarrà rigorosamente anonimo. Nessuno saprà quale collega vi fa venire l’orticaria la mattina, purché alla fine del quadrimestre si consegni un report di pacificazione accettabile. Una cosa dunque è certa: almeno per i prossimi due anni, in Campania il dialogo costruttivo viene indicato come un obiettivo e viene messo a bilancio. Resta solo da capire se a furia di corsi di bon ton, l’efficienza della macchina amministrativa farà un balzo in avanti o se, molto più semplicemente, avremo dipendenti magari più educati, meno stressati e litigiosi, ma con le stesse identiche pile di carte sulla scrivania. Nel dubbio, un bel respiro profondo e che vinca il più zen.