Caso Soresa, Sangiuliano attacca Fico: “In Campania un sistema politico affaristico”

Si accende lo scontro politico in Campania. A intervenire è Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione in Consiglio regionale, che punta il dito contro il sistema di potere costruito negli anni attorno alla politica campana e chiama direttamente in causa Roberto Fico. Nel mirino dell’ex ministro finiscono le responsabilità politiche legate alla nomina dei vertici di Soresa, sulle quali chiede un’operazione di trasparenza.

Sangiuliano distingue innanzitutto il piano giudiziario da quello politico: “C’è una questione giudiziaria su cui noi siamo garantisti e sulla quale sarà la magistratura, in cui abbiamo fiducia, ad agire. Ma c’è un bubbone politico di malaffare su cui chiediamo massima trasparenza”. Una distinzione con cui l’ex titolare della Cultura rivendica il garantismo sul fronte delle indagini, senza rinunciare a chiedere conto delle scelte compiute dalla politica.

L’affondo riguarda soprattutto Fico, al quale Sangiuliano contesta la possibilità di prendere le distanze dal passato. “Fico non può dire che lui non c’era perché molti suoi esponenti di oggi c’erano quando sono stati nominati i vertici di Soresa e lui stesso si è giovato del consenso elettorale proveniente da certi ambienti”, quanto sostenuto dal capo dell’opposizione. Un’accusa politica che chiama in causa non soltanto le responsabilità individuali, ma anche la continuità tra gli equilibri di ieri e quelli di oggi. La denuncia si allarga quindi alla gestione del potere in Campania. “In Campania si è generato un sistema politico affaristico che specula sui bisogni dei cittadini”, l’attacco di Sangiuliano, che individua nella trasparenza e nel rispetto delle regole i punti sui quali aprire il confronto politico.

La chiusura è affidata a un riferimento storico particolarmente duro, quello a Gaetano Salvemini e alle sue denunce sul rapporto tra politica e malaffare: “Noi vogliamo una società dei diritti e dei doveri, siamo tornati alla malavita in politica denunciata da Gaetano Salvemini”. Parole che segnano un nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione in Campania, con il caso Soresa al centro della polemica.