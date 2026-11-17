Il Campo largo è in formazione, tenacemente, da parte del centrosinistra, che sta provando a mettersi assieme per le prossime elezioni nel tentativo di vincere le prossime elezioni. Ma si tratta di una unione elettorale e non politica, che già in partenza mostra tutti i suoi limiti. Su tanti punti i partiti che lo compongono sono agli antipodi ma su una cosa sembrano essere concordi: l’incoerenza. Sia Elly Schlein che Giuseppe Conte avevano votato la definizione Ihra ma ora cercano di toglierla dal provvedimento che si sta discutendo alla Camera, per assecondare la parte antisemita dei loro partiti.

“Noi siamo andati avanti con coerenza, perché è una legge che combatte l’antisemitismo e non impedisce le critiche al governo di Israele. Evidentemente le sinistre hanno paura della contestazione dei pro pal. Conte e la Schlem pensano più ai voti alle primarie di gruppi di estremisti e di gruppi propal che all’approvazione di una legge sull’antisemitismo che non impedisce nessuna critica e che si ispira a dichiarazioni internazionali sull’antisemitismo che Conte, da Presidente del Consiglio, aveva recepito e che la Schlem, da deputata europea, aveva votato”, ha dichiarato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. “La sinistra non può votare a favore dell ddl perché non riuscirebbe a spiegarlo a quegli estremisti, un radicalismo anche islamico che ha già dimostrato di essere antiebraico”, sono le parole, invece, di Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia. Lucio Malan, presidente dei Senatori di Fratelli d’Italia, ha sottolineato che questo cambio di passo è “il frutto della saldatura con l’estremismo islamista che ha nell’ antisemitismo, travestito - e non sempre - da anti-sionismo, il suo caposaldo indispensabile, visto che per il resto è difficile giustificare la convergenza dei ‘progressisti’ con coloro che simpatizzano con chi impone il burqa, butta i gay giù dai palazzi e propugna il jihad. Il voto contrario non è giustificabile dal testo che non istituisce alcun reato né può portare alla condanna di nessuno, a differenza ad esempio del ddl Zan tanto caro alla sinistra, ma è motivato solo dal desiderio di non urtare gli islamisti”.

Anche Marco Scurria è intervenuto sul tema, sottolineando che “quello a cui stiamo assistendo sul ddl antisemitismo è un vero e proprio spettacolo di incoerenza politica. Elly Schlein e Giuseppe Conte oggi votano contro un provvedimento che richiama una definizione di antisemitismo che loro stessi, in passato, hanno sostenuto, promosso o contribuito ad adottare”. Ma è difficile “parlare di semplice contraddizione: siamo davanti a un clamoroso voltafaccia dettato dalla convenienza politica. L’antisemitismo non è un tema sul quale si possono fare giochi di partito, ammiccare a determinate posizioni o cercare di inseguire il consenso di qualche area politica. È una battaglia di civiltà che dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite, senza ambiguità e senza convenienze”. Per smascherare l’ipocrisia del Campo Largo è intervenuta anche l’Europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, la quale ha evidenziato come “la definizione di antisemitismo dell’Ihra contestata oggi da Elly Schlein e Giuseppe Conte è la stessa identica definizione che la segretaria del Pd firmò e pretese da eurodeputata nel 2017 e che lo stesso Conte, da presidente del Consiglio, approvò in Consiglio dei ministri nel 2020”. Di fronte a questo, ha sottolineato, “la sinistra ostenta una schizofrenia disarmante: ieri paladini della memoria e firmatari di risoluzioni europee per adottare i parametri internazionali contro l’antisemitismo, oggi pronti a rimangiarsi tutto e a votare ‘no’ per quieto vivere all’interno di un’alleanza fragile e ostaggio del tic anti-israeliano. È un cedimento inaccettabile che calpesta persino la storia e l’impegno di Liliana Segre pur di non scontentare il massimalismo”.

Giorgio Bergesio, senatore della Lega e membro della commissione Segre, ha ribadito che “questo cambio di posizione è un fatto politico preciso e non può essere liquidato con qualche dichiarazione di principio. Come componente della Commissione Segre, considero necessario un confronto rigoroso sulle norme, ma anche una spiegazione altrettanto rigorosa delle scelte compiute”. Raffaele Speranzon, senatore di FdI e membro della Commissione Segre, ha sottolineato che “le dichiarazioni di Conte e Schlein sono un concentrato di ipocrisia e opportunismo politico. Oggi contestano la definizione di antisemitismo dell’IHRA che ieri avevano sostenuto: Schlein al Parlamento europeo, Conte addirittura da Presidente del Consiglio. Un voltafaccia imbarazzante, dettato dalla convenienza politica e dalla rincorsa alle frange più estremiste della sinistra. È vergognoso che persino la lotta all’antisemitismo venga sacrificata sull’altare del calcolo elettorale. Per loro i princìpi non sono bussole, ma banderuole da girare secondo convenienza”.

Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, ha dichiarato che “è inquietante che dei politici ribaltino completamente le proprie idee su un tema così importante come il razzismo antiebraico. Tanto più nel momento in cui ha raggiunto livelli mai visti nel dopoguerra. Sembra che la propaganda pro-Hamas abbia hackerato anche loro Che ora si trovano in compagnia di Vannacci in una sorta di nuovo patto fasciocomunista”.