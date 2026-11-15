Conte sta con gli hacker. Il Giornale lo mette all’angolo, lui ci attacca ma non risponde nel merito

Giuseppe Conte ci attacca ma non risponde nel merito. Ieri il Giornale ha raccontato come i 5S abbiano chiesto al governo di tagliare i fondi sulla cybersecurity. Era il 9 settembre del 2025 e, con una mozione presentata alla Camera, il capogruppo Riccardo Ricciardi e altri 5s domandavano di “scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato”.

Nei target dell’Alleanza atlantica, appena approvati in estate, c’era (e c’è) la ripartizione tra spese militari tradizionali e sicurezza cibernetica. E il Movimento 5 Stelle ne chiedeva lo stralcio. Poi, dopo il caso degli allarmi-bomba arrivati nelle scuole, Conte e i suoi hanno attaccato il governo, rivendicando la necessità d’investire di più sulla cybersecurity. Un quadro tanto ipocrita quanto provabile. Ma il fatto che sia stato rivelato nero su bianco deve aver innervosito Giuseppi, che sui social oggi attacca “i giornali degli Angelucci” per i loro titoli di prima pagina.

Tra questi, anche quello del Giornale, che ha scelto “Conte sta con gli hacker” come titolazione d’apertura. Una scelta del tutto fattuale: è il suo partito ad aver domandato a gran voce il taglio dei fondi sulla sicurezza informatica, e quindi a voler garantire mano libera alle minacce del web.

“Se sono andati in confusione per una mail del Misoginistan - prova a incalzare il leader grillino - alla fine la colpa è di Conte”. Poi l’attacco al governo, che in questi quattro anni non avrebbe programmato i “necessari protocolli”. Al netto della retorica politica, l’ex premier giallorosso non affronta il cuore della questione: il suo partito ha o non ha chiesto all’esecutivo Meloni di tagliare le coperture destinate alla sicurezza informatica degli italiani? E perchè, subito dopo il caso di Mikhail Andropov, Giuseppe si è trasformato in un corazziere della sicurezza informatica?

Il governo Meloni ha investito sulla cybersecurity 6 miliardi per i prossimi anni. Anche questo dettaglio, nell’interemata social dell’ex premier, non c’è.