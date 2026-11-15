Dal palco del Domani ancora un attacco politico al governo e agli Angelucci

Elly Schlein è stata ospite della rassegna L’Italia di Domani, dell’omonimo quotidiano. Ha rilasciato una lunghissima intervista al giornalista della testata, Emiliano Fittipaldi, durante la quale ha pressoché ripetuto i soliti argomenti. Tra i temi affrontati c’è stata anche la sanità ed è su questo punto che il padrone di casa è riuscito a chiamare in causa Antonio Angelucci, editore e parlamentare della Lega.

Per Fittipaldi, che ha incensato a più riprese Schlein, la Sanità è il tema principale “ce ne accorgiamo tutti quando andiamo in ospedale, il livello della ricezione delle cure è precipitato, ci sono persone che non si curano più e si lasciano morire, perché non hanno i soldi e la forza economica, perché il governo aiuta i privati, ricordiamo Angelucci dove sta in Parlamento e controlla un pezzo delle cliniche private di questo Paese”. Quindi, dal palco della festa organizzata dal quotidiano Domani, testata che in passato ha rivolto particolare attenzione alle vicende legate ai dossieraggi di Giovanni Striano e ad altre inchieste dal forte impatto politico, è partito un attacco diretto al governo e alla famiglia Angelucci. Il Domani è un quotidiano che vede tre suoi giornalisti centrali proprio nella vicenda Striano, ex finanziere accusato di accessi illeciti alle banche dati. Nella relazione della Commissione Antimafia vengono individuati oltre 50 articoli basati sulle sos consultate da Striano, frutto di quello che viene considerato un rapporto prolungato tra le parti e non una conoscenza sporadica.

Fittipaldi, nel corso dell’intervista a Schlein, ha utilizzato la questione sanitaria per criticare l’esecutivo, sostenendo che le difficoltà di accesso alle cure e il ricorso crescente al privato siano favorite dalle scelte dell’attuale maggioranza. È in questo contesto che ha richiamato il nome di Angelucci, un passaggio che, al di là del merito delle criticità del sistema sanitario indubbiamente rilevanti e oggetto di dibattito da anni e non certo dal 2022, quando il governo è passato al centrodestra, ha i contorni di una polemica politica piuttosto che di un’analisi politica: due cose diverse. Il riferimento ad Angelucci appare più che altro come un attacco mirato. E Il contesto in cui è stato pronunciato questo passaggio, ossia una rassegna organizzata da un giornale con una chiara linea editoriale e con un passato di attenzione particolare a certe inchieste, con alcuni suoi giornalisti finiti anche indagati, contribuisce a farle percepire come parte di una narrativa ben orientata.