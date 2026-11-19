A cent’anni dalla nascita e dodici dalla morte (2 novembre 2012) Pino Rauti leader storico dell’ala movimentista del Msi - non cessa di far discutere e dividere. Come prevedibile l’inaugurazione della mostra a lui dedicata due giorni fa alla Camera dei deputati ha infastidito non poco il Pd e la galassia sinistrorsa che subito hanno preteso se non la chiusura anticipata dell’esposizione l’immediata rimozione di parte dell’iconografia (croci celtiche, immagini del ventennio nero e chi più ne ha più ne metta). Nulla d’inatteso. La figura dell’italico «incendiario d’anime» come venne definito nel 1978, dalla «Pravda», allora organo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica resta indigeribile per i nostalgici dell’odio di classe e della guerra civile. E a nulla serve ricordare che proprio Rauti, nel pieno degli Anni di piombo, operò costantemente per la fuoriuscita dalla sindrome del nostalgismo neofascista e il superamento dello scontro generazionale post sessantottesco. La lunga esperienza politica rautiana si intrecciò infatti ad una approfondita rilettura culturale della realtà che evidenziava, in anticipo sui tempi, l’usura della vecchia dicotomia destra-sinistra, preconizzava la fine del comunismo e prevedeva i rischi della globalizzazione.

Per le destre attuali, in questi tempi di like e pensieri corti, la «semina» di Rauti intuizioni, analisi, documenti, pensieri lunghi può risultare magari ingombrante anche ma, come ricorda proprio la mostra romana, rimane un confronto necessario, utile, fruttuoso. Dispiace perciò l’uscita di Gianfranco Fini sulle polemiche in corso. Per l’ex presidente di Alleanza Nazionale, «Rauti rimane un personaggio divisivo anche all’interno della destra italiana. Basta ricordarsi di come lasciò il MSI dopo la svolta di Fiuggi. Non andrò a visitare l’esposizione, ho altro da fare». Insomma, anche lo scorrere del tempo e degli eventi non riesce a cancellare le antiche rivalità che opposero nel secolo scorso le due personalità più forti e carismatiche della Fiamma. Peccato. Sarà per un’altra volta.