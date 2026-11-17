Chiamatela patrimoniale, chiamatela tassa sui super ricchi oppure, come preferisce Maurizio Landini, “contributo di solidarietà”. Cambia il nome, ma la sostanza resta la stessa: mettere mano ai grandi patrimoni per recuperare risorse da destinare alla spesa pubblica. E mentre il campo largo continua a discutere sull’ennesima imposta, il segretario della Cgil rilancia con una proposta da 25 miliardi di euro.

Intervenendo a Perugia, Landini ha rivendicato il piano di riforma fiscale consegnato al governo lo scorso 13 novembre. L’obiettivo dichiarato è alleggerire il carico tributario su lavoratori dipendenti e pensionati, aumentando contemporaneamente il prelievo sulle ricchezze finanziarie e immobiliari. “In Italia ci sono 450mila persone su 58 milioni che hanno un patrimonio o reddito netto che supera i due milioni di euro ogni anno”, ha sostenuto il sindacalista. Da qui la proposta: “Se tutti questi ricchi pagassero l’uno per cento sul loro patrimonio, questo metterebbe a disposizione del Paese 25 miliardi da investire nella sanità, nella scuola”.

La nuova uscita di Landini arriva nel pieno dello scontro sulla patrimoniale all’interno del centrosinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli insistono affinché il prelievo sulle grandi ricchezze entri nel programma comune. Elly Schlein si è dichiarata favorevole a una tassa nazionale sui super ricchi, mentre Giuseppe Conte - pur aprendo a una maggiore tassazione dei grandi patrimoni - preferisce intervenire sulle ricchezze finanziarie. Una convergenza ancora incompleta. Le differenze riguardano anche le cifre: Avs propone di intervenire sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro, mentre Landini indica una soglia di due milioni. Proposte differenti, accomunate dalla scelta di individuare nelle grandi ricchezze una fonte di nuove entrate.

Il segretario della Cgil chiama inoltre in causa il drenaggio fiscale, sostenendo che dipendenti e pensionati abbiano versato 30 miliardi aggiuntivi negli ultimi tre anni e rischino di pagarne altri sei nel prossimo. Una questione che, secondo Landini, giustificherebbe anche la mobilitazione sindacale: “Stiamo chiedendo che si superi questo meccanismo perché anche il prossimo anno dipendenti e pensionati rischiano di pagare altri sei miliardi di tasse che non dovrebbero pagare”.

Resta però aperto il problema della sostenibilità delle nuove imposte, della verifica delle stime di gettito e delle possibili conseguenze su risparmio e investimenti. Questioni sulle quali la sinistra dovrà trovare una risposta comune. Per ora, mentre si cerca faticosamente un accordo sul programma, la patrimoniale continua a occupare il centro della scena.