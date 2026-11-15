Patrimoniale, nuova lite nel campo largo. Conte frena, Bonelli e Fratoianni lo sfidano: “È una necessità”

Il campo largo trova l’intesa soltanto quando si tratta di attaccare Giorgia Meloni. Per il resto è una collezione di distinguo, veti incrociati e programmi incompatibili. L’ultimo terreno di scontro è quello della patrimoniale, con Giuseppe Conte che prova a smarcarsi e Avs che insiste per inserire la tassa sui grandi patrimoni nel programma della futura coalizione.

Il nuovo capitolo della telenovela progressista va in scena a Roma, durante la festa per i 40 anni dei Verdi. Il leader del Movimento 5 Stelle ribadisce la propria contrarietà alla patrimoniale, salvo poi precisare che il suo no non riguarda un eventuale prelievo sui super ricchi. “Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione, a un prelievo sui super ricchi”, spiega l’ex premier, indicando come possibile soluzione la tassazione delle grandi ricchezze finanziarie. Insomma, una questione di strumenti e forse anche di etichette. “Abbiamo due proposte e confrontiamoci anche con la vostra, siamo comunque tutti convinti che dobbiamo generare risorse per consentire interventi seri per il recupero del potere d’acquisto, i salari reali che sono crollati per le fasce più deboli della popolazione, sennò non saremo progressisti. O andremo a offrire al Paese una lotta seria contro diseguaglianze ed equità o non saremo progressisti”, ha aggiunto il leader grillino.

Ma Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli non intendono arretrare. Il leader di Sinistra Italiana ricorda che senza Avs e senza M5s l’alternativa non esiste, poi manda un messaggio piuttosto esplicito all’alleato: “La tassa sulle grandissime ricchezze, il contributo di solidarietà, il nome sceglietelo voi, è una necessità e noi lavoreremo perché sia parte del programma”. Sulla stessa linea Bonelli, disposto persino a cambiare denominazione pur di portare a casa il risultato: “Se a qualcuno dà fastidio il nome ‘patrimoniale’ cambiamolo, tanto la sostanza non cambia”. Per Avs, chiarisce, tassare i grandi patrimoni rimane un tema imprescindibile: “Anche perché non possiamo chiedere i soldi sempre ai soliti, sanità, scuole, ricerca. Quindi penso che tassare i grandi patrimoni sia una proposta equilibrata. Vogliamo confrontarci e accolgo positivamente che Conte oggi abbia ritenuto opportuno dirlo, ma vogliamo dire con forza che per Avs questo è un tema fondamentale”.

L’ennesima discussione suona come un avvertimento per Elly Schlein, alle prese con il complicato tentativo di tenere insieme tutte le anime dell’opposizione. Ospite a “L’Italia di Domani”, la leader dem non ha preso una posizione definita: “Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi”. “Si può fare anche a livello nazionale. Un argomento ce l’ha dato la destra in questa manovra, con la exit tax sopra gli 800mila euro”, ha aggiunto: “Io mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara”, serve una “revisione complessiva di un sistema fiscale che la destra ha resto sempre più iniquo”. E ancora: “Le tasse si pagano dove fai i profitti. A Meloni diciamo noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari. Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A”.

La patrimoniale, infatti, è soltanto uno dei tanti dossier divisivi. Dalla guerra in Ucraina al riarmo, passando per le politiche economiche e l’incognita della leadership, le distanze tra gli aspiranti alleati continuano a emergere. Il paradosso è tutto qui: il campo largo promette di presentarsi come alternativa di governo, ma fatica a trovare un accordo persino sulle ricette economiche. Contro la Meloni marciano compatti. Quando invece bisogna spiegare agli italiani cosa farebbero al suo posto, ciascuno torna a sventolare la propria bandiera.