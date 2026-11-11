Meloni “C’è chi vuole il caos, non abbassiamo la guardia. Domani scuole aperte: mail anonima non decide il calendario scolastico ”

Al termine di una giornata scandita dagli allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia, l’ennesimo falso allarme, Giorgia Meloni ha convocato un vertice di sicurezza e poi si è presentata in video per tranquillizzare gli italiani e spiegare la situazione. “Vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco chiaramente e non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi. E voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici”, ha sottolineato la premier nel breve video condiviso sui social.

“Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione. Solo oggi, oltre all’Italia sono state coinvolte in modo analogo il Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa, false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee, anche lì nessun ordigno”, ha aggiunto, facendo un punto complessivo. Le mail hanno tutte un tenore allarmistico e stragista, vogliono incutere paura e cercano di disgregare la società. Sono messaggi finalizzati al terrore ma al momento non sembrano portare a un allarme concreto.

“Da tutto questo, lo dico anche all’esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i ministri competenti, con i vertici dell’intelligence e della Cyber security. Ricaviamo soprattutto tre cose. Primo, ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo, questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo, su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi con onestà che mi contraddistingue anche un’altra cosa. È possibile che messaggi come questi arrivino ancora”, ha voluto sottolineare la premier per illustrare a 360 gradi la situazione.

“Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”, ha detto ancora la premier, che ha annunciato anche le prossime mosse: “Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza sulla sicurezza degli italiani a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita, troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare e questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”.