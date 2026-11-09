“Meloni liberticida”: la lezione choc agli studenti. E il manuale anti-Giorgia è ancora lì

Il Giornale aveva già acceso i riflettori sul caso oltre un anno fa. Eppure, nonostante la denuncia e le polemiche, non è cambiato niente: il governo Meloni descritto attraverso “misure dichiaratamente liberticide”, “guerra ai migranti” e “piani di deportazione”. Tutto dentro un manuale destinato agli studenti delle superiori. A riportare l’attenzione su “Trame del tempo 3”, edito da Laterza, è Piero Versura, responsabile del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia della città di Bologna. La sua denuncia riapre una questione rimasta irrisolta: dove finisce la ricostruzione storica e dove comincia il giudizio politico?

Al centro della contestazione c’è ancora pagina 666, con i riferimenti alla marcia su Roma, alla Liberazione e all’eredità fascista attribuita a Fratelli d’Italia. Il testo parla di una “base dichiaratamente fascista”, richiamando l’inchiesta di Fanpage “Gioventù meloniana”, e descrive le politiche dell’esecutivo con un linguaggio che lascia ben poco spazio alla distanza critica. Proprio quei passaggi erano già finiti sotto la lente del nostro quotidiano nel giugno 2025. La nuova denuncia dimostra che il nodo resta sul tavolo. E non è un dettaglio, considerando che il libro compare tra le “novità” di quest’anno sul sito di Laterza.

“Espressioni pesantissime, inserite in una ricostruzione distorta e fortemente condizionata da una precisa visione politica”, l’attacco di Versura. Nessuna pretesa di sottrarre l’esecutivo alle critiche: “Si può criticare qualsiasi Governo, naturalmente. Ci mancherebbe altro”. Il problema, sottolinea, nasce quando una lettura ideologica entra in un libro destinato alla formazione dei ragazzi.

La contestazione riguarda dunque la responsabilità educativa degli autori e la distinzione tra fatti e interpretazioni. “Non si possono consegnare agli studenti giudizi politici come fossero conclusioni storiche”, osserva il responsabile di FdI. Una questione che investe la libertà degli alunni di costruirsi un’opinione, senza trovare il verdetto già confezionato tra le pagine da studiare.

“Nessuno chiede manuali favorevoli a questo o a quel Governo. Chiediamo semplicemente correttezza, pluralismo e rispetto per la libertà di giudizio dei nostri ragazzi”, la sottolineatura di Versura. Il punto è tutto qui: un manuale scolastico richiede un rigore diverso da quello di un comizio. E dopo le contestazioni già sollevate, liquidare nuovamente il problema come una semplice polemica di partito non basta: “La scuola deve insegnare a pensare, non cosa pensare”.

Nessuna richiesta di ritirare il libro, ma un’interrogazione parlamentare la strada scelta da Fratelli d’Italia. Il partito del premier vuole chiedere al ministro Valditara una valutazione del libro e in particolare se sia conforme agli standard. Ricordiamo che FdI aveva già presentato un’interrogazione un anno fa sempre sullo stesso tema, ma l’editore non è intervenuto.

Il problema è che in questo manuale il giudizio arriva già confezionato, con tanto di colpevoli e sentenza. Espressioni come “guerra ai migranti” e “piani di deportazione” appartengono al lessico della battaglia politica e richiederebbero spiegazioni, fonti e un confronto tra interpretazioni, soprattutto in un manuale scolastico. Presentarle come la naturale descrizione degli avvenimenti significa sostituire l’analisi con la requisitoria. Gli studenti hanno diritto agli strumenti per comprendere e discutere le scelte di un governo. Il compito di un libro di storia dovrebbe essere proprio questo: aprire domande, non suggerire quale indignazione mandare a memoria.