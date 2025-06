Il testo anti-Meloni sminuisce le foibe

In "Trame del tempo" c'è una ricostruzione faziosa sulle foibe. Il libro di testo per le scuole superiori, edito da Laterza, è già stato segnalato dal Giornale per via dell'associazione tra il fascismo e Fdi e per l'accostamento di "leggi liberticide" e "deportazioni" al governo guidato da Giorgia Meloni. Sulle foibe, invece, "Trame del tempo" presenta tesi revisioniste. La "questione di Trieste" - si legge - sarebbe stata vittima di "semplificazione" a opera di "nostalgici del fascismo". Le violenze delle foibe, poi, non sarebbero state perpetrate da "bestie assetate di sangue e accecate dall'odio". La storia di Norma Cossetto (una tra tante, la più nota), violentata, seviziata e infoibata senza avere alcuna colpa racconta il contrario. Il passaggio in difesa delle "bestie" è di Eric Gobetti, storico ringraziato alla fine del testo, che è noto per aver scritto libri riduzionisti sulla tragedia istriano-dalmata. Nel libro, viene smentita anche la tesi della "violenza primitiva" che avrebbe colpito in maniera indiscriminata gli italiani. Nessun accenno al "Treno della vergogna", il convoglio boicottato a Bologna dai ferrovieri della Cgil. Lo stesso treno che trasportava persone colpevoli soltanto di esporre una bandiera italiana. Istriano-dalmati accolti con sputi, pomodori e insulti. Infine, i ringraziamenti: oltre a Gobetti, a fine libro viene ringraziato pure Davide Grasso, che per Fdi è uno "storico leader di Askatasuna", centro sociale torinese. Un nome che - per la deputata meloniana Augusta Montaruli - "non stupisce, data la faziosità del testo". "La stessa faziosità - prosegue - che coinvolge in maniera smaccatamente di parte anche la storia dell'esodo istriano".

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto all'Associazione italiana editori una "rapida verifica" sulla "correttezza delle informazioni e dei fatti storici riportati". Il libro potrebbe essere ritirato dal mercato.