Nuove minacce hacker a Tajani, nel mirino anche moglie e figli: “Intimidazioni gravissime”

Nuove minacce sono arrivate al ministro degli Esteri Antonio Tajani da parte degli hacker. Lo ha rivelato lui stesso durante il Question Time alla Camera: “Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato nessun componente della mia famiglia, compresi i minori”. Una rivelazione che fa seguito a quelle di solo pochi giorni fa, e lascia intendere che ci sia una vera strategia di minaccia contro una delle più alte cariche del governo italiano, che vede nel mirino anche i minori della sua famiglia. Al segretario di FI hanno offerto la propria solidarietà tutti i parlamentari azzurri e diversi deputati si sono poi spostati con il leader azzurro per un breve punto prima del vertice a Palazzo Chigi, che è iniziato dopo il Question Time.

“Le attività di questi cyber-criminali seguono una traiettoria ben precisa: colpire i Paesi e le Istituzioni che difendono la libertà, la sovranità e l’indipendenza di una nazione aggredita”, ha aggiunto il ministro. “La guerra ibrida”, ha spiegato e sottolineato il ministro degli Esteri alla Camera, facendo appello a tutte le forze politiche, “è una delle principali minacce alla sicurezza delle nostre democrazie. L’escalation di questi ultimi giorni in tutta Europa è particolarmente grave e allarmante” e per questo motivo, ha aggiunto, “il presidente del Consiglio riunirà domattina anche gli esponenti delle opposizioni, per discutere insieme attorno a un tavolo di questa emergenza, che riguarda tutti gli italiani”.

Anche per questo, ha aggiunto, “spendere per la difesa non significa comprare bombe, carri armati e aerei. Significa anche garantire la sicurezza dei nostri dati, dei trasporti e del sistema alimentare del nostro Paese. Anche delle scuole”. Significa “contrastare le campagne di disinformazione organizzate per manipolare l’opinione pubblica e alterare i processi democratici. Per questo, richiamando il monito del Presidente della Repubblica sulla minaccia della disinformazione, mi rivolgo a tutte le forze politiche: attenzione! Non dividiamoci”. L’appello del vicepremier è di non cedere “alla tentazione di utilizzare le fake news per alimentare lo scontro politico. A chi vuole colpirci dobbiamo mandare un messaggio chiaro: siamo uniti e pronti a rispondere con fermezza”.