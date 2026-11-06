“Voi avete la fissazione del voto mai io sto lavorando”. Meloni allontana le urne

Voi non vedete l’ora di levarmi dalle .. Avete questa fissazione del voto ma io sto lavorando". Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto ai cronisti che le hanno chiesto quando si andrà a votare. L’occasione è la visita della premier all’Eicma, il salone internazionale delle due ruote in corso alla fiera di Milano Rho.

Meloni all’Eicma: “Questo settore è un pezzo del racconto del made in Italy”

Eicma “è un pezzodel racconto del made in Italy, perché l’Italia chiaramente è tra i principali produttori, tra quelli più apprezzati” ha detto la premier visitando gli stand.

“Quindi è giusto che una fiera che rappresenta e racconta questo mondo si svolga in Italia - ha aggiunto -, e devo fare i miei complimenti perché quest’anno la fiera raggiunge numeri estremamente importanti che non si erano mai visti. Quindi continua a crescere, continua a migliorarsi e penso che valga la pena divenire qui - ha concluso -, per portare l’attenzione delle istituzioni a un mondo che ci regala grandi soddisfazioni”.

“Su poche cose sto lavorando come sul costo della benzina”

Parlando con i cronisti, poi, la premier ha parlato anche del costo della benzina. “Ci stiamo lavorando, su poche cose lavoro come su questo”, ha detto.

La risposta di Costa

La premier, poi, ha parlato anche della risposta del presidente del Consiglio europeo Costa alla sua richiesta che l’Ue parli con una voce sola sull’Ucraina. “Mi ha inviato una lettera dicendo che avrebbe trovato lo spazio nel Consiglio europeo informale di Dublino per questa discussione”.

“Lo ringrazio, anche perché nella lettera il presidente Costa diceva di comprendere e condividere, la necessità di aprire questo dibattito - ha aggiunto -. E quindi penso che abbiamo posto una questione pragmatica, sulla quale molti colleghi sono d’accordo e confidiamo che si possa trovare una soluzione”.