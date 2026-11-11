Antimafia, ok a Melillo. Ora a rischiare è Di Matteo

Ne resterà soltanto uno. Oggi al Csm è il giorno di Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia che verrà con ogni probabilità confermato nel suo incarico fino al 2029, quando andrà a riposo. Sembra destinato a finire nel nulla il tentativo di disarcionarlo del pm Antonino Di Matteo, icona dell’antimafia militante convinto che il suo capo non voglia la verità sulla strage di Via d’Amelio dove morì Paolo Borsellino, 57 giorni dopo Giovanni Falcone a Capaci. Il documento, indirizzato al Csm ma uscito sul Fatto quotidiano e condiviso con la collega Franca Imbergamo, puntava a bloccarne la riconferma per la presunta «mancata collegialità della Dna», il «sostanziale svuotamento del gruppo stragi» e la «riscrittura minimalista e fuorviante della storia del ’92/’94», che Di Matteo ha contributo a ingarbugliare.

La Dna è impegnata nella delicatissima lotta al terrorismo e agli hacker russi, cinesi e iraniani che hanno messo nel mirino il patrimonio investigativo della Dia (il corpo d’élite voluto da Falcone) e nella riscrittura della mafia stragista a partire dalle indagini di Caltanissetta (che smontano anni di piste nere e mandanti esterni) raccontata in commissione Antimafia dal procuratore capo Salvatore De Luca e pienamente condivisa da Melillo anche nella parte che riguarda le mancanze investigative dell’ex Pg di Palermo Salvatore Scarpinato. Persino il Fatto ha dovuto ammettere la fragilità delle deposizioni di alcuni sedicenti pentiti, ritenuti attendibili solo da Report, in realtà sapientemente imbeccati sulle stragi.

Oggi al plenum potrebbe anche emergere l’esigenza di un confronto tra i due sull’esposto che il procuratore generale Piero Gaeta, competente per legge, avrebbe studiato attentamente, come trapela dal Csm. A fare le valigie dalla Dna potrebbero invece essere proprio Di Matteo e la Imbergamo, aggregata alla Dna dopo un’alchimia che ha fatto fuori il pm antimafia Sebastiano Ardita. La pratica per «incompatibilità ambientale e funzionale» destinata a entrambi per le informazioni «errate e infondate» è la naturale conseguenza della riconferma di Melillo.

Intanto in Parlamento è attesa la seconda fumata nera sull’elezione dei 10 membri laici che dovranno insediarsi a gennaio. In un Csm dove le toghe rosse torneranno a dettar legge.