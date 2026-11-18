Askatasuna torna al centro della scena e, per i suoi trent’anni, ha deciso di festeggiare in grande stile, convocando una riunione di stampo internazionale. Lo si evince sia dal tenore degli ospiti sia dalla volontà di mettere attorno allo stesso tavolo i protagonisti delle mobilitazioni che negli ultimi mesi hanno attraversato l’Europa. L’obiettivo è quello di collegare le diverse proteste, dare loro continuità e costruire un movimento capace di superare i confini nazionali. Un coordinamento europeo dell’antagonismo, proprio mentre Torino si prepara ad affrontare settimane delicate sul fronte dell’ordine pubblico. L’appuntamento è sabato 21 novembre, alle 17, in piazza Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia, uno dei territori storicamente legati all’area antagonista torinese. Il titolo scelto dagli organizzatori è un manifesto politico: «Cambia il vento: l’Europa in movimento contro carovita e guerra». Dalla Francia alla Germania, dalla Serbia all’Albania, fino alla Spagna, Askatasuna chiama a raccolta militanti, attivisti e rappresentanti dei movimenti di protesta europei. Tra gli invitati c’è Vito Saccomandi, militante e dottorando in Filosofia sociale a Berlino, chiamato a raccontare le mobilitazioni della cosiddetta Gen Z Regelt! in Germania. Dalla Francia arriverà un esponente appartenente a Ligne Antimpérialistes, per la Serbia è annunciata Mia Vujovic, attivista montenegrina di seconda generazione, mentre dall’Albania interverranno Ariel Zeneli, di Lëvizja Bashkë, e Marjo Durmishi, militante italo-albanese del collettivo gardesano autonomo. A completare il quadro Victor Serri, giornalista a Barcellona, che affronterà il tema delle mobilitazioni spagnole contro il carovita e la partecipazione degli studenti che hanno occupato le università torinesi. Askatasuna è spesso al centro delle dinamiche violente delle piazze torinesi, tanto che la procura di Torino ha chiesto 12 condanne al termine di un processo originato da uno stralcio della maxi inchiesta «Sovrano» per episodi avvenuti tra 2020 e il 2021 in ambito no Tav. La pm Manuela Pedrotta ha chiesto condanne fino a 19 mesi parlando di «azioni violente perfettamente organizzate». Tra gli imputati c’è anche Giorgio Rossetto, storico leader del centro sociale. L’avvocato Danilo Ghia, intervenuto in Aula, si è detto «esterrefatto, basito e sconcertato». Ma sempre nella giornata ieri la procura di Torino ha chiesto 15 misure cautelari e restrittive per altrettanti indagati, nessuna in carcere, per gli scontri del 20 dicembre 2025, due giorni dopo lo sgombero dell’edificio di corso Regina Margherita 47, quando si registrarono 11 feriti tra le forze dell’ordine. Ora, l’assemblea di Askatasuna è fissata il giorno successivo allo sciopero studentesco, al quale ha fornito il proprio appoggio anche la Cgil, che per quella data ha convocato una mobilitazione dei lavoratori e che rischia di sfociare in disordini. La stessa Askatasuna ha rilanciato lo sciopero di venerdì insieme, tra le altre, a Torino per Gaza e Torino in piazza, sigla che fa riferimento alla galassia che ha organizzato il 17 ottobre nelle diverse città italiane. Il tutto in attesa del 18 dicembre, primo anniversario dello sgombero, quando si prevede qualche forma di manifestazione.