Campo largo delle mazzette

È un fiume in piena che parte da Volla, piccolo comune dell’entroterra napoletano, e arriva fino a Palazzo Chigi. L’inchiesta della Procura antimafia di Napoli, coordinata dai pm Henry John Woodcock e Colonna Romano, con il procuratore aggiunto Ferrigno, accende i riflettori su una cricca di politici, affaristi e clan, in grado di pilotare le nomine del governo Conte 2 (Pd-M5s). Lo snodo romano si compie nel novembre del 2020. È uno dei capitoli politicamente più delicati dell’inchiesta sulle infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici in Campania. Nelle carte c’è il nome di Teresa Manzo, ex deputata del M5s, indagata per corruzione aggravata insieme a Dario Vicidomini, commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative.

LE NOMINE

Al centro della contestazione un presunto scambio di favori che avrebbe avuto origine nel novembre 2020, quando alla guida del ministero dello Sviluppo economico c’era il pentastellato Stefano Patuanelli. Secondo la Procura, Manzo, all’epoca parlamentare e vicepresidente della commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, avrebbe favorito la nomina di Vicidomini a commissario coordinatore del Centro. Il provvedimento ministeriale porta la data del 30 novembre 2020. A caldeggiare la nomina sarebbe stato Dario De Falco, braccio destro dell’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio e poi consigliere a Palazzo Chigi. Sarà proprio De Falco, ascoltato dai magistrati il 26 febbraio 2026, a raccontare l’iter che portò alla nomina: «Dopo aver ricevuto la sponsorizzazione da parte dei parlamentari ho passato il nominativo a Giorgio Sorial, vice capo di gabinetto dell’allora ministro Patuanelli. Mi risulta che Vicidomini fu nominato».

LE AMNESIE

Il 18 febbraio (8 giorni prima di De Falco) viene sentito dai pm il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli che però non fornisce aiuto agli inquirenti: «La regola era quella di interloquire i parlamentari del territorio per le nomine, ho fatto moltissime nomine, in questo momento non ne servo un ricordo preciso». Una nomina che, secondo l’accusa, avrebbe avuto una contropartita: l’assunzione di Alessandro Martino, indicato dagli investigatori come compagno dell’ex parlamentare. Dopo aver ottenuto l’incarico, Vicidomini avrebbe infatti favorito l’ingresso di Martino nell’organico del Centro Unico di Servizi. L’assunzione risale al gennaio 2022. Ma la vicenda, secondo gli inquirenti, non si sarebbe esaurita con il posto di lavoro. Le carte descrivono anche i successivi adeguamenti economici: 11.631 da marzo 2023, compensi di 13mila euro netti per il 2024 e, dal 31 dicembre dello stesso anno, un aumento dello stipendio mensile da 1000 a 1500 euro. La Procura colloca questi benefici nella ricostruzione del presunto accordo corruttivo.

I CLAN

La contestazione coinvolge, oltre a Manzo, Vicidomini e Martino, anche Alfonso Quaranta e Giovanni Annunziata. Quaranta è indicato dagli inquirenti come una figura di collegamento tra il clan Veneruso e il mondo politico-istituzionale. Secondo la Procura, avrebbe contribuito a individuare candidati da sostenere nelle amministrative, con l’obiettivo di ottenere poi risorse pubbliche, finanziamenti e vantaggi per le attività riconducibili al sodalizio. Nell’ordinanza il Centro Unico di Servizi assume un ruolo centrale. Gli investigatori sostengono che il clan Veneruso avrebbe cercato di esercitare il controllo su alcune cooperative sociali, tra cui la Cooperativa 25 Giugno e La Primavera III, anche attraverso i rapporti con il Centro Unico.

La posizione di Vicidomini non si limita alla contestazione per la nomina e assunzione di Martino. Compare anche tra i soggetti ai quali la Procura contesta la partecipazione all’associazione di stampo camorristico. È un vero e proprio terremoto politico-giudiziario che si abbatte sul laboratorio politico del campo largo campano. Il bilancio per ora è di 13 arresti, una società sequestrata e 54 indagati. È il sistema di potere rosso che finisce sotto i fari. Il silenzio dei vertici nazionali di Pd e M5s certifica l’imbarazzo. L’unica uscita pubblica dal fronte del centro-sinistra è quella del governatore grillino Roberto Fico che azzera i vertici di Soresa, la grande cassaforte della sanità campana al centro dell’inchiesta. Tra i nomi che emergono c’è quello di Tommaso Casillo, considerato uno degli uomini più vicini all’ex governatore Vincenzo De Luca (uomo forte del Pd in Campania e padre del coordinatore dem) ed ex presidente di Soresa.

«CARAMELLE»

Un nome dal peso politico significativo, anche perché sua figlia, Rosella Casillo, è stata candidata nella coalizione di Fico. L’indagine getta ombre sulle regionali del 2025, vinte da Fico: i magistratiprova documentato l’interessamento degli imprenditori Mario e Marco Langella, beneficiati da appalti pubblici, per la candidatura di lady Casillo. Tra gli episodi ricostruiti figura quello del 29 maggio 2024, quando Marco Langella incontrò Giuliano Di Costanzo, sindaco Pd di Volla (Napoli). Il giorno dopo, parlando con il padre, raccontò di avergli consegnato un «pacchetto di caramelle». Frase interpretata dagli inquirenti come riferimento a una «mazzetta».