Caso Urbanistica: “Archiviate Sala”

«Conflitti di interesse e anomale relazioni» nell’ambito dell’urbanistica, ma nessuna prova della corruzione. Dopo le sonore bocciature dal Riesame e dalla Cassazione, e a seguire mesi di tentennamenti, la procura di Milano arriva a una decisione e con un comunicato ieri annuncia di avere chiesto l’archiviazione dell’indagine che nell’estate 2025 aveva terremotato Palazzo Marino, sfiorando le alte sfere del potere cittadino a partire dall’assessore all’urbanistica (oggi ex) Giancarlo Tancredi e dal numero uno di Coima, Manfredi Catella. La richiesta di archiviare riguarda oltre a quindici indagati - tra loro l’archistar Stefano Boeri- anche Giuseppe Sala: per il sindaco di Milano nessuna prova dell’induzione a dare o promettere utilità e falso.

I pm, decisamente agguerriti nelle prime battute dell’inchiesta che ha portato a ben sei arresti (poi annullati), sono quindi costretti a segnalare che non vi è alcuna prova del fatto che il vero potere a Milano sedeva nel colosso edilizio di Catella, protagonista di tanti grandi progetti milanesi. E soprattutto che non vi è traccia di quel patto occulto «dimensioni sconcertanti e di autentico allarme sociale» tra il sindaco Giuseppe Sala, la sua giunta e i costruttori. Al centro del ragionamento la Commissione Paesaggio, e in particolare le «remunerazioni e le utilità» ottenute dai suoi componenti, tutti architetti, da parte delle imprese sui cui progetti (anche «operazioni immobiliari impattanti, in discostamento morfologico e in variante al Pgt») erano chiamati a esprimere pareri. La prova della corruzione è «carente» si legge nell’atto dei pm: «Le remunerazioni e utilità ottenute dai pubblici ufficiali- senza la dimostrazione di una funzionalizzazione delle stesse utilità all’ottenimento di indebiti vantaggi derivanti dall’asservimento dei pubblici uffici sarebbero giustificate da un titolo lecito, ovvero il contratto di consulenza professionale o progettazione». Niente di più lontano, insomma, da certe considerazioni dei primi tempi: un esempio tra tutti, l’avere definito Catella il «dominus» di una «cupola» che agiva nel disprezzo delle regole e in nome solo di interessi privati. In una nota agli stakeholder Coima segnala che è stata una «prova impegnativa», ma «voltiamo pagina rafforzati» dopo l’epilogo giudiziario positivo. E dopo poco arriva lo sfogo di Sala: «È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere». Ancora: «Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo». La richiesta di archiviazione è certamente un punto a favore del sindaco che in queste settimane non ha nascosto forte irritazione di fronte alle accuse più o meno velate dei due candidati a sindaco del centrosinistra. Ovvero Pierfrancesco Majorino, suo ex assessore peraltro, che ha parlato di «lobby del cemento che ha condizionato la città» e Mario Calabresi, che ha espresso perplessità rispetto al nuovo stadio San Siro. Se le politiche urbanistiche di Sala non costituiscono reati, lo dicono gli stessi magistrati, sarà interessante capire come coloro che si propongono per raccogliere la sua eredità politica nel centrosinistra intendono interagire con gli attori e i protagonisti dello sviluppo della città e dei suoi progetti: i costruttori come Catella, insomma. A mettere la parola fine all’inchiesta giudiziaria sarà un giudice. A valutare l’operato politico, e le proposte future, saranno i cittadini tra pochi mesi.