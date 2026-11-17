È la banca digitale che ha conquistato milioni di italiani puntando sulla velocità dell’app, sulle commissioni ridotte e sulla gestione dallo smartphone di gran parte dei servizi finanziari. Ora Revolut deve fare i conti con l’amministrazione giudiziaria disposta per un anno dal Tribunale di Milano per le carenze contestate nei controlli antiriciclaggio. La misura non è una condanna e riguarda solo l’operatività italiana, ma l’indagine, avviata nel 2024, arriva mentre il gruppo è in piena corsa. Un precedente c’è: nel 2019 Banca d’Italia impose alla filiale italiana di Ing di non acquisire nuova clientela per carenze nell’antiriciclaggio, mentre i clienti esistenti continuarono a operare.

Per gli utenti italiani di Revolut, però, non cambia nulla. Conti e depositi non sono bloccati: i risparmi restano pienamente disponibili. L’app funziona come sempre, le carte si usano nei negozi e online, bonifici e pagamenti vengono eseguiti regolarmente, così come gli addebiti in conto. Revolut ha assicurato che «i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti». Nessuno stop neppure sul credito: per chi ha un prestito personale, che la banca concede fino a 50mila euro, contratto e rate non vengono sospesi.

Nata a Londra nel 2015 da un’idea di Nikolay Storonsky, ex trader di Credit Suisse e Lehman Brothers, e Vlad Yatsenko, programmatore passato da Ubs e Deutsche Bank, come app per cambiare valuta a basso costo, Revolut è diventata una super-app con conti, carte, risparmio, investimenti in titoli e criptovalute e servizi per le imprese. Oggi ha oltre 80 milioni di clienti nel mondo (erano 52 milioni nel 2024) di cui 800mila aziende, in più di 160 Paesi. Nel 2025 ha registrato 6 miliardi di dollari di ricavi e 2,3 miliardi di utile ante imposte e il 4 novembre l’ultimo round di finanziamento ha portato la valutazione a 115 miliardi, il 50% in più del precedente. All’orizzonte c’è la quotazione: Storonsky ha indicato nel 2028 l’anno di sbarco in Borsa, preferibilmente a Wall Street.

L’Italia è il quarto mercato del gruppo. A ottobre i clienti hanno superato i 6 milioni, alle spalle soltanto di Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il numero di chi riceve lo stipendio su Revolut è più che raddoppiato in un anno e i risparmi depositati superano 1,2 miliardi di euro, quasi il quadruplo di un anno fa. Le imprese clienti sono 62mila, il 36% in più: per il business l’Italia è il secondo mercato dopo il Regno Unito e nell’ultimo anno il primo nell’Ue per nuove aziende acquisite. Nel 2026 sono arrivati l’Iban italiano e i pagamenti F24; i prossimi passi saranno mutui e carte di credito.