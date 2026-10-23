Due boschi e due misure

A Palmoli il bosco è vero: i tre figli di Nathan e Catherine crescono fra alberi e animali. Milano ha il Bosco Verticale. E in quella città un undicenne della Barona, di origini marocchine e cultura islamista, viene filmato mentre esce da un negozio saccheggiato con cinture al collo. Nel primo bosco si raccolgono castagne. Nel secondo si fa shopping senza cassa. A Palmoli lo Stato sospende la responsabilità dei genitori e porta via i bambini. Undici mesi per un week end insieme. Ragioni giudiziarie da rispettare. Ma il metro dev’essere uno solo. L’undicenne non è imputabile. Ma non è intoccabile né va lasciato al branco. Servono interventi educativi seri e immediati, e verifiche sugli adulti. Altrimenti non lo proteggiamo: lo accompagniamo al prossimo saccheggio. Nel bosco vero lo Stato non ci pensa due volte a separare i figli dai genitori. E certi cantori della sinistra benpensante applaudono le assistenti sociali. Nella Milano del Bosco Verticale, invece, il ragazzino del saccheggio diventa l’alibi perfetto della gauche da attico. Due boschi. Una morale capovolta: severi con la fragilità, indulgenti con la violenza.