I due ex pm e il giurista contro Mafia-appalti

«Prenditi Fiandaca, offrigli un caffè». Così Gian Carlo Caselli consigliava Gioacchino Natoli, allora indagato a Caltanissetta su Mafia-appalti: secondo Caselli a Natoli serviva un sostegno autorevole per difendersi in Commissione Antimafia, ma sorpresa, Natoli gli risponde che il professor Fiandaca, ordinario di diritto penale molto conosciuto a Palermo, lui l’ha già contattato, e non solo, gli ha anche fatto leggere la sua memoria difensiva e il professore l’ha giudicata «assolutamente pertinente, esaustiva». Perfetto. È il 29 giugno 2024, e il verbale dell’intercettazione telefonica tra Natoli e Caselli documenta delle corrispondenze che per chi non è di Palermo appaiono sempre più contorte: una sorta di collegio difensivo di gruppo per difendersi da chi Commissione antimafia o Procura che sia vuole indagare su quanto accadde nella procura palermitana a cavallo delle stragi del 1992, e su che cosa costrinse Borsellino a indagare in segreto dai suoi colleghi. Ora spunta, appunto, anche un rapporto diretto fra l’ex pm Natoli, l’ex procuratore capo Caselli e il giurista Fiandaca (i primi due già ascoltati a Caltanissetta e in Commissione antimafia) e questo proprio nel periodo in cui lo stesso giurista, sul Foglio, impostava una linea editoriale di opposizione all’inchiesta Mafia appalti: il contrario di quella che sul quotidiano ex di Giuliano Ferrara aveva condotto sempre sul Foglio il compianto Massimo Bordin, l’ex voce roca di Radio Radicale. Ma fermiamoci qui, per ora.

Prima c’è da ricordare che il procedimento nisseno per presunto favoreggiamento mafioso è stato archiviato (gli elementi non consentivano una ragionevole previsione di condanna, si dice) anche se la gestione di Mafia-appalti, ancora, resta al centro della relazione dell’Antimafia che Chiara Colosimo ha annunciato entro Natale: e, ora, spunta questa conversazione che racconta come, mentre Caltanissetta indagava, Caselli aiutasse Natoli a impostare la difesa e a cercare appoggi. Come? Mettendo in mezzo «un garantista come Fiandaca», anzi, «un garantista doc», parole di un Caselli da stropicciarsi le orecchie. Fiandaca è professore emerito di diritto penale a Palermo, coautore del manuale su cui hanno studiato generazioni di giuristi: quindi Caselli chiede a Natoli come siano i rapporti col professore. La risposta: «Ottimi! ottimi, buoni». Seguono il suggerimento del caffè e una raccomandazione di Caselli a Natoli: «Digli che te l’ho consigliato io Se accettasse sarebbe un buon colpo». Natoli obietta: «Sì, ma Fiandaca non fa l’avvocato». Caselli: «Ma chi se ne frega Firma la memoria». Caselli cerca il peso di una firma.

Molti a dire il vero ricordavano Caselli e Fiandaca come il diavolo e l’acquasanta, ma a Palermo tutto è molto relativo: il paese è piccolo, la gente mormora ma oltre non va. La strategia di Caselli suggerita a Natoli riguarda le dichiarazioni già rese all’Antimafia: gli dice che la procura di Caltanissetta non potrà contestargli una falsa testimonianza resa davanti alla Commissione, dunque prospetta un conflitto di attribuzione e invita a «non subire soltanto» bensì a reagire, dire che la cosa «non è costituzionalmente corretta». E in questo cerca il sostegno di Fiandaca.

Spunta anche Antonio Ingroia, la cui annosa tesi della «trattativa Stato mafia», già demolita in Cassazione, era stata distrutta anche da Fiandaca sul Foglio: ma fa niente, Caselli definisce Ingroia «un mastino in queste cose» e propone di consultarlo «anche se non ufficializzi la sua difesa», quindi di mostrargli le carte, «vincolandolo, ovviamente, al segreto». Caselli insomma ha già in tasca una strategia per difendere Natoli anche se deve ancora finire di leggere le accuse contro di lui, dettagli. Natoli a un certo punto, per dire, gli domanda se abbia letto i capi d’imputazione, e Caselli risponde: «Non ancora, ho visto il primo», perché gli si era bloccato il computer. Ma il neo-garantismo di Caselli funziona anche senza.

Intanto, subito dopo, nell’agosto 2024, Fiandaca interviene sul Foglio in difesa di Natoli e persino di Giuseppe Pignatone, e, tra i suoi argomenti, c’è la «poca credibilità intrinseca di un’accusa così infamante riferita a due valorosi magistrati». Valorosi a dispetto dello sputtanamento mediatico: Fiandaca, cioè, propone il prestigio degli indagati come argomento contro la plausibilità dell’accusa. Prestigio. Forse a Palermo.

Tutto questo, appunto a Palermo, si muove in un’atmosfera di storica smobilitazione della Mafia ma anche dell’Antimafia. Ci sono ambienti che ormai si incrociano da decenni: Fiandaca è amico di Caselli, nell’università di Palermo insegna anche Roberto Natoli (figlio di Gioacchino) e con Fiandaca si è laureata anche la figlia di Guido Lo Forte e anche Ingroia, ossia il medesimo avvocato, ex magistrato, che ora Caselli suggerisce a Natoli. Dagli uffici giudiziari alle cattedre, dai rapporti professionali a quelli familiari, il tutto accompagnandosi a una lenta e inesorabile eutanasia della linea giudiziaria del Foglio perlomeno sui temi di mafia: reti palermitane di padri e di figli giornalisti, vecchi colleghi e conoscenze che aprono le porte della redazione. È su queste pagine che il professor Fiandaca diventa un riferimento della polemica contro l’inchiesta Mafia-appalti, colpevole, la procura di Caltanissetta, di voler evidenziare le autentiche schifezze morali e procedurali (per fermarsi qui) che a Palermo sopravvissero nel passaggio dalla prima alla Seconda Repubblica: il tutto ad anni luce di distanza dal Foglio del citato Massimo Bordin, che nell’inchiesta Mafia-appalti cercava invece una chiave per capire la strage di Borsellino e lo scontro fra Palermo e i Ros dei Carabinieri. Ora invece il contrario: l’attenzione si è spostata dalle indagini trascurate di Borsellino (e su Borsellino) alla reputazione dei magistrati che queste indagini gestirono, con modi che gridano ancora vendetta.