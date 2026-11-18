Undici figli, di cui due nati in Italia e nove avuti in Senegal da altre due mogli. Un operaio senegalese poligamo vince la battaglia contro l’Inps per il riconoscimento degli assegni familiari per i ragazzi: sia per quelli residenti nel Paese africano, sia per i due nati dal matrimonio poi trascritto in Italia. Nel contenzioso con l’istituto previdenziale, il tribunale di Prato ha dato ragione a lui che dovrà ora ricevere i contributi arretrati dovuti, più gli interessi, mentre le spese di lite le pagherà l’Inps.

«Il mancato riconoscimento nell’ordinamento italiano degli ulteriori matrimoni poligamici si legge nella sentenza, riportata per prima da Notizie di Prato - non incide sullo status di figli riconosciuti dei soggetti interessati dalla domanda». Che quindi hanno diritto agli assegni. Nel sottolineare che l’uomo è titolare di permesso di soggiorno europeo di lungo periodo, la giudice spiega che in sostanza è sufficiente che i figli siano suoi. Un fatto che l’uomo ha provato producendo vari certificati. Invece non è fondamentale la convivenza, come aveva valorizzato anche la sua legale, Anna Maria Ventrella. Nel contenzioso legale l’Inps aveva richiamato le proprie circolari amministrative, secondo le quali ai fini della prestazione vi è appunto questo requisito. Ma questo non è previsto, stando alla sentenza, dalle disposizioni legislative applicabili. Si legge nel provvedimento quindi che la convivenza «non costituisce presupposto necessario ai fini dell’inclusione del figlio nel nucleo familiare, essendo rilevante che il genitore provveda abitualmente al suo mantenimento. Anche il fatto che sia poligamo è irrilevante: la circostanza che i nove ragazzi non siano figli della moglie con cui l’operaio ha il matrimonio riconosciuto nell’ordinamento italiano «non è ostativa all’inclusione nel nucleo familiare rilevante ai fini della prestazione», e non è necessario che «il figlio sia nato dal matrimonio del richiedente». Nel provvedimento si dà inoltre particolare rilievo all’età dei figli, tutti minorenni: il più grande ha 22 anni mentre il più piccolo ne ha cinque. «La tenera età dei figli costituisce un elemento presuntivo particolarmente rilevante in ordine all’assenza di redditi propri». E questo conta ancora di più, visto che l’uomo «ha svolto attività lavorativa in Italia mentre il nucleo familiare è rimasto nel Paese d’origine, elemento che, secondo una regola di esperienza, è normalmente riconducibile all’esigenza di assicurare il sostentamento dei familiari, in assenza di elementi idonei a prospettare fonti reddituali alternative».

A stretto giro è arrivato il commento della capogruppo Fdi in Consiglio regionale della Toscana Chiara La Porta, secondo la quale il caso «dimostra quanto sia urgente rivedere i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all’estero. Chiediamo al governo di avviare una verifica delle vecchie norme che regolano queste prestazioni, e di promuovere una revisione dei criteri».