Niente più udienze in Tribunale dopo le ore 16. L’ordine arriva dal presidente, Fabio Roia, che ha inviato una nota a tutti i presidenti di sezione. Il motivo per questa misura estrema, che avrà inevitabili effetti negativi sulla durata dei processi, è la carenza di personale, in particolare quello amministrativo.

Roia aveva annunciato tempo fa l’intenzione di prendere questo provvedimento, che ora è entrato in vigore. Il limite ultimo per chiudere le udienze è fissato appunto alle ore 16, «anche perché - spiega il presidente - il personale deve svolgere anche gli adempimenti post udienza». Ogni presidente, è stato spiegato, è chiamato a decidere e organizzare di conseguenza il lavoro della sezione, in virtù dell’autonomia operativa, ma il paletto dell’orario è tassativo. I vertici del Tribunale e dell’ufficio gip-gup lamentano una scopertura di organico che arriva al 30 per cento.

Una delle attività che di solito si svolgono il pomeriggio, tra le altre in capo ai gip, è quella degli incidenti probatori, che vengono utilizzati in particolare per raccogliere le testimonianze delle vittime dei reati di genere. «Nell’ultimo anno - sottolinea il presidente dei gip-gup, Ezia Maccora - gli incidenti probatori sono triplicati. Sono uno strumento molto importante, tuttavia richiedono un notevole impegno» da parte dei giudici ma anche del personale amministrativo. Con i tagli pomeridiani dunque anche queste sedute subiranno rinvii e rallentamenti. In una conferenza stampa dello scorso 6 ottobre gli stessi vertici del Tribunale avevano esposto i problemi legati alla mancanza di personale (cancellieri, impiegati, autisti...). Il «taglio netto» della pianta organica prevista per Milano dal ministero della Giustizia comporta, era stato detto, una «situazione drammatica» che può compromettere i «servizi essenziali della giustizia». Si era appunto paventato il taglio delle udienze pomeridiane e di rischio allungamento dei tempi dei procedimenti.