La nuova corruzione nella sanità pugliese

La tangente è una vetrata panoramica installata a Bari nell’abitazione di Teodosio Franco, funzionario dell’area tecnica della Asl della città. A pagarla è l’imprenditore Nicola Minafra, che in cambio avrebbe ottenuto favori negli appalti per la manutenzione degli ospedali pugliesi. Nella stessa inchiesta della Guardia di finanza compare un altro funzionario della sanità, Nicola Sicolo, al quale sarebbero stati forniti materiali e operai per ristrutturare un immobile privato. E poi un gruppo di imprenditori e dipendenti dell’azienda sanitaria che avrebbe pilotato sedici affidamenti a un’impresa per circa 836 mila euro.

È l’ultima fotografia di una corruzione che cambia forma senza perdere la sostanza. Non più soltanto mazzette. Il prezzo di un favore può essere una ristrutturazione, un’assunzione, una consulenza, un regalo destinato a un familiare. E lo scambio non si esaurisce in una decisione. Può diventare un rapporto stabile, alimentato da interessi reciproci: l’imprenditore ottiene commesse e pagamenti; il funzionario benefici personali, altri soggetti intervengono per custodire il denaro o facilitare gli accordi.

Tutto può svolgersi dentro procedure amministrative apparentemente regolari, dove il vantaggio privato si nasconde dietro atti pubblici. È lì che la corruzione diventa più difficile da riconoscere: quando non si compra soltanto una firma, ma la disponibilità di chi ha il potere di decidere. Come abbiamo visto nei giorni scorsi nel Napoletano in cui il catalogo si arricchisce di abiti firmati e posti di lavoro. Un imprenditore regala un giubbotto Moncler a Tommaso Casillo, presidente di So.Re.Sa., la centrale regionale degli acquisti sanitari. Nella stessa indagine compare una borsa Louis Vuitton destinata alla figlia del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud. E affiora il capitolo delle assunzioni, delle segnalazioni, degli interessamenti per ottenere un impiego. Il gip non ritiene dimostrati specifici accordi corruttivi per il giubbotto e per la borsa. È una precisazione che non riduce l’interesse delle vicende, ma ne definisce il significato giudiziario. Perché il regalo può servire a costruire una relazione, ad accreditarsi presso chi decide, a preparare un rapporto d’affari. Non basta, da solo, a dimostrare un reato. Ed è proprio la difficoltà di distinguere la relazione personale dallo scambio illecito a raccontare una delle caratteristiche della corruzione contemporanea.

Nella relazione al Parlamento l’Anac lo definisce «più insidioso e sfuggente», capace di insinuarsi negli spazi della vita pubblica attraverso consulenze fittizie, concorsi condizionati, sponsorizzazioni opache e finanziamenti. La questione non riguarda più soltanto il funzionario che vende una firma. Riguarda la possibilità che interessi privati riescano a condizionare stabilmente il funzionamento di un’amministrazione. Nelle Marche il salto di dimensione è ancora più evidente. L’indagine della procura di Ancona sulla ricostruzione post-terremoto coinvolge appalti, finanziamenti pubblici e imprese ritenute vicine ad ambienti mafiosi. La Guardia di finanza descrive un indagato come un «imprenditore-cerniera», capace di collegare l’economia legale a imprese riconducibili o contigue ad ambienti criminali. È il punto nel quale la corruzione può diventare uno strumento di penetrazione dell’economia pubblica.

Nelle scorse settimane la polizia ha posto a Palermo agli arresti domiciliari l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao, perché accusato dalla procura di aver incassato tangenti. Si tratterebbe di un’intermediazione professionale che avrebbe consentito di mettere in rapporto interessi economici privati e funzioni pubbliche, anche attraverso pagamenti collegati a consulenze ritenute fittizie. La corruzione si adatta al settore nel quale opera. Nella sanità può incidere sulle forniture, nelle infrastrutture sulle autorizzazioni, nell’energia sui procedimenti amministrativi, nella ricostruzione sull’assegnazione dei lavori. Il vantaggio per il pubblico ufficiale può essere una somma di denaro, un lavoro privato, un’utilità destinata a un familiare. Quello per l’imprenditore può consistere nell’eliminazione di un concorrente, nell’anticipo di un pagamento, nella possibilità di partecipare a un affare altrimenti inaccessibile.

Non esiste un numero capace di misurare da solo la corruzione italiana. Le denunce registrano i fatti scoperti, le condanne quelli accertati giudizialmente, i sequestri i patrimoni sottoposti a vincolo.

La vetrata di Bari è qualcosa di più di un dettaglio. Il funzionario ottiene un bene che desidera. L’imprenditore cerca una decisione che gli conviene. A pagare il prezzo finale, quando lo scambio illecito viene realizzato, possono essere la concorrenza, la qualità dei servizi e le risorse destinate ai cittadini. La corruzione non si riconosce soltanto seguendo il denaro. Bisogna seguire le decisioni: chi le prende, chi ne beneficia, chi viene escluso, quali rapporti precedono un affidamento e quali vantaggi lo accompagnano. Perché il suo vero oggetto non è la vetrata, il giubbotto firmato o la consulenza. È il potere pubblico che qualcuno cerca di comprare e qualcun altro è disposto a vendere.