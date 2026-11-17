Funziona la legge antiriciclaggio italiana che già dal 1991 integra prevenzione, analisi finanziaria e attività investigativa: lo dimostra la tenaglia Uif-Bankitalia-Antimafia che in Europa fa scuola, tanto che all’Agenzia Anti Money Laundering Ue ci è andata l’italiana Bruna Szego, già in Banca d’Italia. Revolut, la fintech lituana con base a Londra che in Italia negli ultimi anni ha registrato un boom di depositi, non avrebbe adeguatamente segnalato le potenziali infiltrazioni di personaggi collegati a inchieste di ’ndrangheta come Hydra, Equalize o Banca Progetto tra il 2021 e il 2026, con almeno 24 soggetti «ad alto rischio» che avrebbero movimentato circa 41,9 milioni. Altri intermediari avrebbero 265 Sos, «Segnalazioni di operazioni sospette», a fronte delle zero di Revolut. Ma questo non dimostra una violazione dell’articolo 35 del dlgs 231/2007.

La Uif, la Financial Unit italiana che opera in autonomia sotto l’egida di via Nazionale - ricorda che Revolut operava già in Italia sul mercato delle criptovalute attaverso un Vasp, un prestatore di servizi cancellato dalla normativa Micar, che ha spostato la competenza della vigilanza alla Consob. Prima di criminalizzare la filiale milanese di via Dante a Milano bisogna chiarire che l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia non è una condanna anticipata né l’accertamento di una violazione ma ha natura preventiva finalizzata al risanamento.

È pacifico che il modello di Revolut - non dissimile a quelli di N26 e Ing, bacchettate in passato - privilegi la facilità di aprire un conto a scapito degli obblighi di prevenzione, come l’adeguata verifica sulla identità del cliente o la coerenza tra operatività e profilo economico e finanziario. E così senza il «controllo costante» previsto dalla norma alcune operazioni indicatori di rischio non sono state valutate adeguatamente.

«Occorre verificare quali elementi fossero conosciuti o conoscibili, la loro capacità di interpretarle e l’effettività dei controlli», ci spiega un esperto di antiriciclaggio che preferisce l’anonimato di fronte a complesse indagini ancora in corso grazie alla Guardia di Finanza, a cui sono confluite anche le segnalazioni di Uif e Bankitalia, che solo un anno fa aveva dato l’ok a Revolut ad aprire una branch a Milano e dare codici Iban italiani.