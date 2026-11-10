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Magistratura

Le carte dimenticate

Si sta finalmente scrivendo (completa) la storia dei 57 giorni che Paolo Borsellino trascorse dalla strage di Capaci a quella di via D’Amelio

Filippo Facci
Otto arresti per la strage di Capaci
L'attentato di Capaci (Wikipedia)
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Il Foglio insiste nella sua linea familistico-palermitana su Mafia-appalti, il procedimento nisseno che in sintonia con la Commissione antimafia sta finalmente scrivendo (completa) la storia dei 57 giorni che Paolo Borsellino trascorse dalla strage di Capaci a quella di via D’Amelio. Il leitmotiv, diciamo pure il disco rotto, è affidato per clausola di stile al professor Giovanni Fiandaca, che con la consueta umiltà si rivolge direttamente a Sergio Mattarella ma beninteso, questo affinché l’attività giudiziaria e quella di altri soggetti «possano essere comprese dai cittadini».

Tra coloro che non comprendono, in effetti, c’è Fiandaca, al quale, aspettando Mattarella, ri-spieghiamo noi: 1) Le stragi non si prescrivono; il professore contesta le indagini su reati prescritti, ma a Caltanissetta servivano anche al procedimento sulle stragi. 2) Ricostruire gli ultimi 57 giorni di Borsellino interessa al Paese, anche senza mettere al gabbio nessuno. 3) Il ruolo di Mafia-appalti «lo si suppone da sempre», dice il professore: ma certo, sei pronunce su Borsellino parlano di concausa, e anche due su Falcone, e questo tutti «i cittadini» lo sanno, come no, e sanno pure che il processo Quater del 2017 parla di concausa dell’accelerazione della strage: questo sei anni prima che la Commissione Colosimo si insediasse con prodigiosa influenza retroattiva. 4) Procura e Antimafia concordano: questo prova una subordinazione? È un male? Se convergono significa che una prende ordini dall’altra? Che argomento è? Sarebbe come dire che Fiandaca difende Scarpinato perché è suo amico, che fa lo stesso con Natoli perché il figlio ha fatto carriera all’università di Palermo dove Fiandaca è dominus, e dove la figlia di Guido Lo Forte si è pure laureata con Fiandaca: questo dimostra qualcosa? Sono argomenti? In compenso il conflitto d’interessi di Scarpinato e il suo rapporto «depistante» con Natoli li vede anche un orbo, li vedono persino «i cittadini», forse persino una parte del Pd: non sono invenzioni politiche, né rubriche telefoniche che divengono fonti del diritto.

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